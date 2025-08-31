Рыба: сырая или приготовленная? Звезды Мишлен раскрывают главный секрет

Два мастера средиземноморской кухни, Джорджианна Чилиадаки и Панайотис Флакас, раскрывают секреты работы с рыбой, помогая разобраться в вечном вопросе: что лучше — сырая или приготовленная рыба?
"Для хорошей рыбы многого не нужно — не прячьте её вкус за лишними ингредиентами", — говорит Джорджианна Чилиадаки в беседе с tovima.gr.
1. Идеальная текстура: плотное, упругое мясо.
2. Тонкие различия техник:
"Сырая рыба дарит ощущение свежести прямо из моря", — отметил Панайотис Флакас.
Оба шефа сходятся во мнении: любовь к рыбе в Греции — не дань моде, а глубокая гастрономическая традиция. Эволюция предпочтений естественна — от маринованной рыбы предков к современным интерпретациям.
Лучший компромисс: начать с сырой рыбы как закуски (карпаччо, сашими), а продолжить приготовленной на гриле с минимальными добавками.
Главный секрет: выбирайте максимально свежую рыбу и доверяйте профессионализму поваров — они знают, какой способ приготовления раскроет вкус конкретного вида наилучшим образом.
