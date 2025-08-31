Рыба: сырая или приготовленная? Звезды Мишлен раскрывают главный секрет

Два мастера средиземноморской кухни, Джорджианна Чилиадаки и Панайотис Флакас, раскрывают секреты работы с рыбой, помогая разобраться в вечном вопросе: что лучше — сырая или приготовленная рыба?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыбные стейки на гриле с травами

Джорджианна Чилиадаки (ресторан Iodio, две звезды Мишлен) — сторонник традиционного приготовления

Ключевые принципы

Свежесть превыше всего: кристально чистые глаза, красные жабры, запах моря (не рыбы!)

Правильное хранение: 0-2°C, не более 30 минут вне холодильника

Минимализм в приготовлении: соль, оливковое масло, лимон

Щадящие методы: гриль, пар или духовка

"Для хорошей рыбы многого не нужно — не прячьте её вкус за лишними ингредиентами", — говорит Джорджианна Чилиадаки в беседе с tovima.gr.

Панайотис Флакас (ресторан Geco) — мастер приготовления сырой рыбы

Ключевые принципы

1. Идеальная текстура: плотное, упругое мясо.

2. Тонкие различия техник:

Сашими (Япония): ломтики + соя, васаби, имбирь.

Тартар (Франция): мелкие кубики + маринад.

Карпаччо (Италия): тонкие ломтики + специи без перемешивания.

Температура подачи: прохлада для сырой рыбы.

"Сырая рыба дарит ощущение свежести прямо из моря", — отметил Панайотис Флакас.

Как выбрать способ приготовления?

Для гриля: окунь, морской лещ, дикий сибас (плотное мясо).

окунь, морской лещ, дикий сибас (плотное мясо). Для жарки: кефаль, лещ, бычок (небольшая рыба).

кефаль, лещ, бычок (небольшая рыба). Для тушения: скорпена, морской окунь (насыщенный вкус).

скорпена, морской окунь (насыщенный вкус). Для сырых блюд: тунец, морской черт, маятико.

Греческая традиция vs мода

Оба шефа сходятся во мнении: любовь к рыбе в Греции — не дань моде, а глубокая гастрономическая традиция. Эволюция предпочтений естественна — от маринованной рыбы предков к современным интерпретациям.

Идеальное сочетание

Лучший компромисс: начать с сырой рыбы как закуски (карпаччо, сашими), а продолжить приготовленной на гриле с минимальными добавками.

Главный секрет: выбирайте максимально свежую рыбу и доверяйте профессионализму поваров — они знают, какой способ приготовления раскроет вкус конкретного вида наилучшим образом.

Уточнения

