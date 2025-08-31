Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Гречка спасает не только от голода: три болезни, которым она может перекрыть кислород
Запретная любовь принцессы Дианы: предупреждения, которые она проигнорировала
Силба — хорватская жемчужина: как отсутствие машин превратило остров в оазис
Генетический код мамонтов: новое исследование раскрывает тайны древних гигантов Мексики
Газовая игла Аляски: почему штат стоит на пороге энергетического коллапса
Природа в четырёх стенах: как создать биофильный интерьер своей мечты
Маникюр и ваш стиль: правильные сочетания цветов, форм и текстур
Он не тянет: Любовь Успенская пустила жениха дочери жить в свой дом

Хватит покупать — начинай готовить: секрет сочной томатной пасты без варки, которая будет незаменимой зимой

2:25
Еда

Когда сезон помидоров в разгаре, а урожай превышает все ожидания, самое время приготовить домашнюю томатную пасту. Этот универсальный продукт станет идеальной основой для соусов, супов и рагу, сохранив летний вкус свежих томатов на долгие месяцы.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

Ингредиенты

  • 2 кг спелых помидоров
  • 1-2 ст. л. сахара (по вкусу)
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Свежий базилик
  • Соль по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Тщательно вымойте помидоры и очистите их от кожицы. Для этого сделайте крестообразные надрезы на каждом плоде, опустите в кипяток на 1-2 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду. Кожица легко снимется. Разрежьте помидоры и удалите семенные камеры с жидкостью.
  2. Мякоть томатов измельчите с помощью блендера или мясорубки. Полученное пюре процедите через мелкое сито или марлю, оставив стекать на 2-3 часа. Это удалит лишнюю жидкость и сделает пасту более концентрированной.
  3. В густое томатное пюре добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный базилик, соль и сахар. Тщательно перемешайте. Растительное масло добавит пасте нежность и поможет сохранить консистенцию.
  4. Разложите готовую пасту по стерилизованным банкам, сверху полейте тонким слоем растительного масла — это предотвратит образование плесени. Закройте крышками и храните в прохладном темном месте или холодильнике.

Преимущества домашней пасты

  • Полностью натуральный состав без консервантов.
  • Интенсивный вкус свежих томатов.
  • Экономия при большом урожае помидоров.
  • Универсальность в кулинарии.

Советы

  • Для более длительного хранения можно простерилизовать заполненные банки в кипящей воде 15-20 минут.
  • Используйте самые мясистые сорта помидоров — они дадут больше мякоти.
  • Готовую пасту можно заморозить порционными кубиками.

Эта простая технология без варки сохраняет максимальное количество витаминов и натуральный вкус томатов. Домашняя паста станет вашим секретным ингредиентом для создания кулинарных шедевров круглый год!

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Газовая игла Аляски: почему штат стоит на пороге энергетического коллапса
Генетический код мамонтов: новое исследование раскрывает тайны древних гигантов Мексики
Силба — хорватская жемчужина: как отсутствие машин превратило остров в оазис
Природа в четырёх стенах: как создать биофильный интерьер своей мечты
Маникюр и ваш стиль: правильные сочетания цветов, форм и текстур
Хватит покупать — начинай готовить: секрет сочной томатной пасты без варки, которая будет незаменимой зимой
Он не тянет: Любовь Успенская пустила жениха дочери жить в свой дом
Эта кнопка может спасти или загубить машину: когда отключение ESP — не прихоть, а необходимость
Зелёный переход отменяется? Британия готовится к увеличению объёмов добычи нефти
Чашка кофе — и весь курс насмарку: одна ошибка, из-за которой антибиотики перестают помогать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.