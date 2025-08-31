Хватит покупать — начинай готовить: секрет сочной томатной пасты без варки, которая будет незаменимой зимой

Когда сезон помидоров в разгаре, а урожай превышает все ожидания, самое время приготовить домашнюю томатную пасту. Этот универсальный продукт станет идеальной основой для соусов, супов и рагу, сохранив летний вкус свежих томатов на долгие месяцы.
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста
Ингредиенты
2 кг спелых помидоров
1-2 ст. л. сахара (по вкусу)
2-3 ст. л. растительного масла
2-3 зубчика чеснока
Свежий базилик
Соль по вкусу
Пошаговое приготовление
Тщательно вымойте помидоры и очистите их от кожицы. Для этого сделайте крестообразные надрезы на каждом плоде, опустите в кипяток на 1-2 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду. Кожица легко снимется. Разрежьте помидоры и удалите семенные камеры с жидкостью.
Мякоть томатов измельчите с помощью блендера или мясорубки. Полученное пюре процедите через мелкое сито или марлю, оставив стекать на 2-3 часа. Это удалит лишнюю жидкость и сделает пасту более концентрированной.
В густое томатное пюре добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный базилик, соль и сахар. Тщательно перемешайте. Растительное масло добавит пасте нежность и поможет сохранить консистенцию.
Разложите готовую пасту по стерилизованным банкам, сверху полейте тонким слоем растительного масла — это предотвратит образование плесени. Закройте крышками и храните в прохладном темном месте или холодильнике.
Преимущества домашней пасты
Полностью натуральный состав без консервантов.
Интенсивный вкус свежих томатов.
Экономия при большом урожае помидоров.
Универсальность в кулинарии.
Советы
Для более длительного хранения можно простерилизовать заполненные банки в кипящей воде 15-20 минут.
Используйте самые мясистые сорта помидоров — они дадут больше мякоти.
Готовую пасту можно заморозить порционными кубиками.
Эта простая технология без варки сохраняет максимальное количество витаминов и натуральный вкус томатов. Домашняя паста станет вашим секретным ингредиентом для создания кулинарных шедевров круглый год!