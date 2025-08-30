Хрустящее и полезное: это овсяное печенье с мёдом, кунжутом и тахини заменит все сладости из магазина

Овсяное печенье с мёдом, тахини и кунжутом — это простое, но невероятно питательное лакомство, которое станет отличным дополнением к утреннему кофе или вкусным перекусом для детей в школьных ланч-боксах. Его обожают все!
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ингредиенты
Общий вес: около 500 г
150 г овсяных хлопьев
150 г жидкого мёда
150 г тахини (кунжутной пасты)
100 г кунжута
½ ч. л. корицы
¼ ч. л. молотой гвоздики
Приготовление
Начните с тщательного смешивания всех ингредиентов в большой миске. Полученную массу выложите на лист пергаментной бумаги и сформируйте из неё длинную "колбаску".
Оберните заготовку пергаментной бумагой и поместите в морозилку на 15-20 минут, чтобы она немного застыла.
Пока тесто охлаждается, разогрейте духовку до 180°C.
Подготовьте противень, застелив его пергаментной бумагой.
Достав тесто из морозилки, нарежьте его на ломтики толщиной около 1 см.
Разложите ломтики на противне и выпекайте в разогретой духовке 10 минут до золотистой корочки.
Советы
Для дополнительного вкуса и текстуры добавьте в тесто измельчённые орехи (миндаль, грецкие орехи, фундук и др.).
Чтобы сделать печенье ещё более сладким и ароматным, используйте шоколадные капли, вмешав их в тесто, советует kathimerini.gr.
Уточнения
Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.