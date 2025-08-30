Хрустящее и полезное: это овсяное печенье с мёдом, кунжутом и тахини заменит все сладости из магазина

Овсяное печенье с мёдом, тахини и кунжутом — это простое, но невероятно питательное лакомство, которое станет отличным дополнением к утреннему кофе или вкусным перекусом для детей в школьных ланч-боксах. Его обожают все!

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Ингредиенты

Общий вес: около 500 г

150 г овсяных хлопьев

150 г жидкого мёда

150 г тахини (кунжутной пасты)

100 г кунжута

½ ч. л. корицы

¼ ч. л. молотой гвоздики

Приготовление

Начните с тщательного смешивания всех ингредиентов в большой миске.

Полученную массу выложите на лист пергаментной бумаги и сформируйте из неё длинную "колбаску". Оберните заготовку пергаментной бумагой и поместите в морозилку на 15-20 минут, чтобы она немного застыла. Пока тесто охлаждается, разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте противень, застелив его пергаментной бумагой. Достав тесто из морозилки, нарежьте его на ломтики толщиной около 1 см. Разложите ломтики на противне и выпекайте в разогретой духовке 10 минут до золотистой корочки.

Советы

Для дополнительного вкуса и текстуры добавьте в тесто измельчённые орехи (миндаль, грецкие орехи, фундук и др.).

Чтобы сделать печенье ещё более сладким и ароматным, используйте шоколадные капли, вмешав их в тесто, советует kathimerini.gr.

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

