Вкус лета или катастрофа: стоит ли добавлять это в любимое пиво

Еда

Опытные пивные гурманы могут скептически взглянуть на новую тенденцию подачи пива со льдом, но молодежь, особенно поколение Z, воспринимает это с интересом.

пиво
пиво

В соцсетях нарастают споры о добавлении льда в пиво, многие создатели контента продвигают этот как способ сделать пиво еще более освежающим в жарких странах, к примеру.

У компании LG Electronics есть данные о том, что почти каждый третий британец в возрасте от 18 до 35 лет одобряет эту практику. При этом 20% респондентов утверждают, что льда в пиве и вине не так уж и много.

Тем не менее, не все согласны с "ледяной модой". Многие пивные любители критикуют эту практику, отмечая, что лёд быстро тает и превращается в воду, снижая качество напитка. Некоторые комментаторы заявляют, что пена пива становится менее густой, а другие просят "не класть лёд в пиво", пишет New York Post.

Уточнения

Тенде́нция (позднелатинское tendentia — направленность (от лат. tendo — направляю) и тенденциозность (от лат. tendo — направляю, стремлюсь) — сравнительно устойчивое направление развития определенного явления, в котором совершается развитие чего-либо (общества, экономики, культуры и тому подобное).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
