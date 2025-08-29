20 долларов и вы сыты: индийский инфлюенсер раскрыл меню выживания в Нью-Йорке

Нью-Йорк — один из самых дорогих городов мира, но Аабир Вьяс, инфлюенсер, специализирующийся на индийской кухне, доказал, что можно прожить целый день в этом городе всего за 20 долларов.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Сумел поесть три раза!

В своём вирусном видео в соцсети он рассказал, как сумел покушать три раза, оставшись в рамках бюджета. Идея его проекта заключалась не только в экономии, но и в плане питания, чтобы сохранить сытость и здоровье.

Завтрак

Аабира стартовал с пяти бананов за 1 доллар и бублика с яйцом за 3 доллара. Он объяснил, что углеводы дают достаточно энергии для начала дня, что правильно, но не очень высокобелковая еда.

Обед

Он выбрал протеиновый батончик за 2,29 доллара и кофе за 6,17 доллара, подчеркнув, что хороший кофе был важен для его продуктивности. Также он купил газированную воду за 0,48 доллара для утоления жажды.

Ужин

Вьяс порадовал себя классическим блюдом из нью-йоркской тележки — курицей с рисом за менее чем 7 долларов, что позволило ему уложиться в бюджет и получить сытный прием пищи с высоким содержанием белка, сообщает New York Post.

Уточнения

Инфлюе́нсер (от англ. influence — «влияние») — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений»; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.

