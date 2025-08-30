Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда

Лето в самом разгаре, и овощи этого сезона особенно хороши. В это время года особенно приятно готовить легкие и ароматные блюда с минимальным количеством масла, например, в аэрогриле. Одним из самых универсальных и популярных овощей этого сезона является цукини. Он отлично подходит для приготовления различных блюд, в том числе и в аэрогриле.

Цукини обладают сладким, нежным вкусом и не слишком водянистой текстурой, что делает их идеальными для жарки во фритюрнице. Для приготовления ломтиков цукини в аэрогриле их необходимо нарезать тонкими кружочками и смазать небольшим количеством масла. Это позволит добиться золотистой корочки снаружи и сохранить мягкость внутри. Такие ломтики могут стать отличным гарниром или основой для других блюд.

Хотя ломтики цукини не такие хрустящие, как чипсы, они обладают превосходным вкусом и остаются вкусными даже в холодном виде. Они могут стать спасением, когда нужно быстро приготовить гарнир, а фантазия не подсказывает, что приготовить. Их можно подавать с различными соусами и заправками, такими как йогуртовый соус, заправка на основе масла, чеснока и мяты или готовить как самостоятельное блюдо.

Рецепт ломтиков цукини во фритюрнице

Ингредиенты

400 граммов цукини;

оливковое масло первого холодного отжима — по вкусу;

сушеный орегано — по вкусу;

перец и паприка — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Вымойте цукини, очистите их от кожуры и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 3-4 миллиметров. В миске смешайте цукини с оливковым маслом, сушеным орегано, перцем, паприкой и солью. Тщательно перемешайте руками, чтобы все овощи были равномерно покрыты специями. Разложите ломтики цукини в один слой в корзине аэрогриля. Выпекайте при температуре 200°C в течение 12–15 минут, переворачивая их в середине приготовления.

Подавайте ломтики цукини горячими или охлажденными. Они прекрасно сочетаются с различными блюдами, такими как рисовые салаты, салаты с фарро или сэндвичи, а также со всевозможными соусами и заправками.

Уточнения

