Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда

Лето в самом разгаре, и овощи этого сезона особенно хороши. В это время года особенно приятно готовить легкие и ароматные блюда с минимальным количеством масла, например, в аэрогриле. Одним из самых универсальных и популярных овощей этого сезона является цукини. Он отлично подходит для приготовления различных блюд, в том числе и в аэрогриле.
Цукини обладают сладким, нежным вкусом и не слишком водянистой текстурой, что делает их идеальными для жарки во фритюрнице. Для приготовления ломтиков цукини в аэрогриле их необходимо нарезать тонкими кружочками и смазать небольшим количеством масла. Это позволит добиться золотистой корочки снаружи и сохранить мягкость внутри. Такие ломтики могут стать отличным гарниром или основой для других блюд.
Хотя ломтики цукини не такие хрустящие, как чипсы, они обладают превосходным вкусом и остаются вкусными даже в холодном виде. Они могут стать спасением, когда нужно быстро приготовить гарнир, а фантазия не подсказывает, что приготовить. Их можно подавать с различными соусами и заправками, такими как йогуртовый соус, заправка на основе масла, чеснока и мяты или готовить как самостоятельное блюдо.
Подавайте ломтики цукини горячими или охлажденными. Они прекрасно сочетаются с различными блюдами, такими как рисовые салаты, салаты с фарро или сэндвичи, а также со всевозможными соусами и заправками.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
