Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда

Лето в самом разгаре, и овощи этого сезона особенно хороши. В это время года особенно приятно готовить легкие и ароматные блюда с минимальным количеством масла, например, в аэрогриле. Одним из самых универсальных и популярных овощей этого сезона является цукини. Он отлично подходит для приготовления различных блюд, в том числе и в аэрогриле.

Кабачки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Цукини обладают сладким, нежным вкусом и не слишком водянистой текстурой, что делает их идеальными для жарки во фритюрнице. Для приготовления ломтиков цукини в аэрогриле их необходимо нарезать тонкими кружочками и смазать небольшим количеством масла. Это позволит добиться золотистой корочки снаружи и сохранить мягкость внутри. Такие ломтики могут стать отличным гарниром или основой для других блюд.

Хотя ломтики цукини не такие хрустящие, как чипсы, они обладают превосходным вкусом и остаются вкусными даже в холодном виде. Они могут стать спасением, когда нужно быстро приготовить гарнир, а фантазия не подсказывает, что приготовить. Их можно подавать с различными соусами и заправками, такими как йогуртовый соус, заправка на основе масла, чеснока и мяты или готовить как самостоятельное блюдо.

Рецепт ломтиков цукини во фритюрнице

Ингредиенты

  • 400 граммов цукини;
  • оливковое масло первого холодного отжима — по вкусу;
  • сушеный орегано — по вкусу;
  • перец и паприка — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Вымойте цукини, очистите их от кожуры и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 3-4 миллиметров.
  2. В миске смешайте цукини с оливковым маслом, сушеным орегано, перцем, паприкой и солью. Тщательно перемешайте руками, чтобы все овощи были равномерно покрыты специями.
  3. Разложите ломтики цукини в один слой в корзине аэрогриля.
  4. Выпекайте при температуре 200°C в течение 12–15 минут, переворачивая их в середине приготовления.

Подавайте ломтики цукини горячими или охлажденными. Они прекрасно сочетаются с различными блюдами, такими как рисовые салаты, салаты с фарро или сэндвичи, а также со всевозможными соусами и заправками.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
