Прощай, скучный завтрак — этот блинчик с черникой готовится не дольше, чем заваривается кофе

Этот блинчик, приготовленный на сковороде, быстро завоевал популярность. Он стал любимым блюдом на завтрак у многих благодаря своей нежности и пикантности, которую придаёт пахта. Блинчик имеет восхитительно маслянистую текстуру, а сочная черника делает его ещё более аппетитным. Он запекается до золотисто-коричневого цвета, а хрустящие края придают ему особый шарм.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с черникой

Приготовление этого блюда занимает минимум времени, как и заваривание кофе. Особенно приятно, что после выпечки на чугунной сковороде блинчик остаётся тёплым долгое время. Дома его часто подают с черникой и кленовым сиропом, однако он вкусен и сам по себе. Это простой и быстрый завтрак, который станет украшением любого утра.

Рецепт нравится многим за свою универсальность. Блинчик можно приготовить как на завтрак, так и в последний момент. Выпечка на горячей сковороде придаёт ему идеально хрустящие края при сохранении воздушности внутри. Даже дети любят этот десерт, а хрустящие края становятся главной причиной их восторга.

Черника, запечённая в тесте, добавляет блюду особый вкус. Каждый кусочек становится нежным и сладким. Всё это готовится в одной форме, что упрощает уборку и позволяет больше времени уделить завтраку, пишет thekitchn.com.

Ингредиенты

1 1/4 стакана муки

2 столовые ложки сахарного песка

2 чайные ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

4 столовые ложки несолёного масла

1 1/4 стакана пахты

2 крупных яйца

1 1/2 стакана черники (плюс немного для подачи)

Кленовый сироп для подачи

Инструкции

Разогрейте духовку и сковороду до 190 °C. Установите решётку в верхней трети духовки и разогрейте её до 190 °C. Поставьте чугунную сковороду диаметром 25 см или антипригарную сковороду для духовки, пока она разогревается. Смешайте сухие ингредиенты. В большой миске взбейте 1 1/4 стакана пшеничной муки, 2 столовые ложки сахарного песка, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1/2 чайной ложки пищевой соды и 1/2 чайной ложки кошерной соли. Растопите сливочное масло. В отдельной небольшой миске или в большом мерном стакане разогрейте 2 столовые ложки несолёного сливочного масла короткими интервалами по 10 секунд (30-40 секунд), пока оно не расплавится. Смешайте жидкие ингредиенты. Добавьте 1 1/4 стакана пахты к расплавленному маслу. Отделите белки от желтков и добавьте их в мерный стакан с пахтой. Затем добавьте желтки к маслу и взбейте венчиком. Соедините ингредиенты. Влейте смесь пахты в мучную смесь и перемешайте лопаткой до увлажнения большей части муки. Добавьте яичные белки и аккуратно перемешайте до однородности, но не слишком сильно. Дайте тесту отдохнуть. Оставьте тесто на 10 минут. Растопите масло в сковороде. Достаньте разогретую сковороду из духовки и разрежьте оставшиеся 2 столовые ложки сливочного масла на 4 части. Добавьте масло в сковороду и встряхивайте, пока оно не растает и не покроет дно и стенки. Выложите тесто на сковороду. Равномерно распределите тесто для блинов по сковороде. Украсьте черникой. Посыпьте тесто 1,5 стаканами черники. Выпекайте блин. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета и подъёма, примерно 25-30 минут. Подавайте. Разрежьте блин на кусочки, полейте кленовым сиропом и посыпьте ягодами.

Уточнения

