Прощай, скучный завтрак — этот блинчик с черникой готовится не дольше, чем заваривается кофе

Еда

Этот блинчик, приготовленный на сковороде, быстро завоевал популярность. Он стал любимым блюдом на завтрак у многих благодаря своей нежности и пикантности, которую придаёт пахта. Блинчик имеет восхитительно маслянистую текстуру, а сочная черника делает его ещё более аппетитным. Он запекается до золотисто-коричневого цвета, а хрустящие края придают ему особый шарм.

Пирог с черникой
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с черникой

Приготовление этого блюда занимает минимум времени, как и заваривание кофе. Особенно приятно, что после выпечки на чугунной сковороде блинчик остаётся тёплым долгое время. Дома его часто подают с черникой и кленовым сиропом, однако он вкусен и сам по себе. Это простой и быстрый завтрак, который станет украшением любого утра.

Рецепт нравится многим за свою универсальность. Блинчик можно приготовить как на завтрак, так и в последний момент. Выпечка на горячей сковороде придаёт ему идеально хрустящие края при сохранении воздушности внутри. Даже дети любят этот десерт, а хрустящие края становятся главной причиной их восторга.

Черника, запечённая в тесте, добавляет блюду особый вкус. Каждый кусочек становится нежным и сладким. Всё это готовится в одной форме, что упрощает уборку и позволяет больше времени уделить завтраку, пишет thekitchn.com.

Ингредиенты

  • 1 1/4 стакана муки
  • 2 столовые ложки сахарного песка
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 4 столовые ложки несолёного масла
  • 1 1/4 стакана пахты
  • 2 крупных яйца
  • 1 1/2 стакана черники (плюс немного для подачи)
  • Кленовый сироп для подачи

Инструкции

  1. Разогрейте духовку и сковороду до 190 °C. Установите решётку в верхней трети духовки и разогрейте её до 190 °C. Поставьте чугунную сковороду диаметром 25 см или антипригарную сковороду для духовки, пока она разогревается.
  2. Смешайте сухие ингредиенты. В большой миске взбейте 1 1/4 стакана пшеничной муки, 2 столовые ложки сахарного песка, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1/2 чайной ложки пищевой соды и 1/2 чайной ложки кошерной соли.
  3. Растопите сливочное масло. В отдельной небольшой миске или в большом мерном стакане разогрейте 2 столовые ложки несолёного сливочного масла короткими интервалами по 10 секунд (30-40 секунд), пока оно не расплавится.
  4. Смешайте жидкие ингредиенты. Добавьте 1 1/4 стакана пахты к расплавленному маслу. Отделите белки от желтков и добавьте их в мерный стакан с пахтой. Затем добавьте желтки к маслу и взбейте венчиком.
  5. Соедините ингредиенты. Влейте смесь пахты в мучную смесь и перемешайте лопаткой до увлажнения большей части муки. Добавьте яичные белки и аккуратно перемешайте до однородности, но не слишком сильно.
  6. Дайте тесту отдохнуть. Оставьте тесто на 10 минут.
  7. Растопите масло в сковороде. Достаньте разогретую сковороду из духовки и разрежьте оставшиеся 2 столовые ложки сливочного масла на 4 части. Добавьте масло в сковороду и встряхивайте, пока оно не растает и не покроет дно и стенки.
  8. Выложите тесто на сковороду. Равномерно распределите тесто для блинов по сковороде.
  9. Украсьте черникой. Посыпьте тесто 1,5 стаканами черники.
  10. Выпекайте блин. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета и подъёма, примерно 25-30 минут.
  11. Подавайте. Разрежьте блин на кусочки, полейте кленовым сиропом и посыпьте ягодами.

Уточнения

Черни́ка или черни́ка обыкнове́нная, или черни́ка миртоли́стная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
