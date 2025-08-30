Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феномен ГК А101: что стоит за ростом продаж на 38% в эпоху ипотечных перемен
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Торможение двигателем экономит топливо или убивает коробку передач — мифы, в которые продолжают верить
Из кухни — в бьюти-рутины и ЗОЖ-чашки: зачем все пьют уксус и подходит ли это каждому
Тайные рейсы депортации: рекордное число рейсов депортации при Трампе
Сила без железа: это упражнение заменит десятки подходов в зале
Жара крадёт у вас именно это: учёные раскрыли шокирующий эффект для организма
Ногти больше не ломаются: эффективный план домашнего ухода
Опасный блеск: эти ошибки с серебристым цветом убьют ваш интерьер

Кассиры в ярости: 5 вещей, которые доводят их до белого каления в супермаркете

3:26
Еда

Поход в супермаркет может быть стрессовым не только для покупателей, но и для сотрудников. Разнообразие клиентов и их поведение создают особые трудности для кассиров.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Супермаркет

Пять вещей, которые больше всего раздражают кассиров в супермаркетах

1. Отсутствие разделителя на кассе

Кассиры часто сталкиваются с проблемой отсутствия разделителя на конвейерной ленте. Это может привести к путанице, когда товары случайно передаются другому покупателю, и кассиру приходится отменять транзакцию. Особенно неприятно, когда покупатели грубо кричат, указывая, чьи товары должны быть оплачены.

  • Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется использовать разделитель и чётко указывать, какие товары принадлежат вам. Это поможет кассирам быстрее и точнее обслуживать клиентов, советует iefimerida.gr.

2. Бутылки, катающиеся по кассе

Ещё одной распространённой проблемой являются неправильно размещённые бутылки. Они могут кататься вперёд и назад, смещая другие продукты и создавая хаос на кассе. Это затрудняет процесс оплаты и может привести к падению и разбитию бутылок.

  • Для удобства кассиров и других покупателей рекомендуется размещать бутылки вдоль линии кассы, чтобы они не двигались и не создавали препятствий.

3. Несортированные фрукты и овощи

Кассирам часто приходится взвешивать один и тот же фрукт или овощ несколько раз, если покупатели кладут их в разные места на кассовой ленте. Это не только замедляет процесс оплаты, но и вызывает раздражение у кассиров.

  • Для ускорения обслуживания рекомендуется размещать фрукты и овощи вместе, в соответствии с их видом. Это упростит работу кассиров и сделает процесс оплаты более приятным для всех.

4. Сложные процессы оплаты

Клиенты, которые платят картой вместо наличных, могут столкнуться с дополнительными трудностями. Особенно это касается случаев, когда карта недействительна или на ней нет подписи. В таких ситуациях кассиры могут потребовать удостоверение личности или ручку для подписи.

  • Если у клиента с собой только карта партнёра без авторизации, кассир имеет право отказать в приёме карты. Это может вызвать недовольство клиента, поэтому важно заранее проверить наличие всех необходимых документов и средств.

5. Грубость по отношению к персоналу

Грубое отношение к кассирам со стороны клиентов — одна из самых распространённых причин стресса на кассе. Даже простое "здравствуйте" и "до свидания" могут сделать день кассира приятнее.

  • Некоторые клиенты обвиняют кассиров в каждом происшествии в супермаркете, например, в неправильной цене на продукты или их отсутствии. Однако важно помнить, что кассиры не всегда могут контролировать эти ситуации.

Чтобы поход в супермаркет был приятным для всех, важно уважать труд кассиров и следовать простым правилам: использовать разделитель, правильно размещать товары, быть внимательными при оплате и проявлять вежливость. Эти небольшие усилия помогут создать приятную атмосферу и избавят от лишних волнений.

Уточнения

Суперма́ркет (supermarket с англ. — «сверхрынок») — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Маска божьей коровки, жало хищника: в Омске найден ядовитый паук, вызывающий судороги
Зелёные поделились на союзников и коварных врагов: неожиданный рейтинг овощей-вредителей для фигуры
Первым сигналом проблем с DPF становится оранжевая лампа на панели приборов
Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов
Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.