Хрустящие сухарики и тающие овощи: сочетание, от которого невозможно оторваться

3:27
Еда

Запечённые перцы – это не только эффектная закуска, но и полноценный лёгкий ужин. Они хороши тем, что требуют минимум усилий, а результат получается ярким и насыщенным. Если заранее приготовить чесночные сухарики из ржаного хлеба и дать овощам промариноваться в ароматной заправке, получится блюдо, которое понравится и любителям простоты, и ценителям изысканного вкуса.

Запечённые перцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённые перцы

Как запечь перцы

Сначала перцы запекают целиком, не срезая плодоножки и не удаляя семена. Лучше взять разноцветные овощи — красные, жёлтые и зелёные. Так салат будет выглядеть аппетитнее. Духовку разогревают до 200 °C, противень застилают фольгой. Перцы выкладывают в один слой и запекают около 15 минут, затем переворачивают и оставляют ещё на несколько минут в выключенной духовке. Важно, чтобы кожица слегка подпеклась — так её будет проще снять.

Ароматная заправка

Пока овощи томятся в духовке, готовят соус. Для этого в миске соединяют растительное масло и лимонный сок, добавляют соль, немного сахара, хмели-сунели и молотую смесь перцев. Заправку хорошо перемешивают. В неё же через пресс добавляют чеснок. Лучше использовать молодой — он мягче по вкусу и полезнее.

Подготовка перцев к салату

Горячие перцы перекладывают в миску и накрывают фольгой. Под воздействием пара кожица быстрее отходит. Когда овощи остынут, их аккуратно очищают от кожицы, удаляют семена и плодоножки, нарезают тонкой соломкой. При этом сок, который выделяется, сливают прямо в чесночную заправку — так вкус получится глубже.

Соединяем ингредиенты

Нарезанные полоски перцев отправляют в салатник и заливают чесночным соусом. Туда же добавляют свежую зелень. Здесь у каждого свой выбор: укроп, петрушка, кинза или их сочетание. Главное — помнить, что у кинзы яркий и доминирующий аромат, поэтому её лучше класть понемногу. Все ингредиенты аккуратно перемешивают и убирают салат на пару часов в холодильник. За это время вкусы соединяются, овощи пропитываются специями, и блюдо становится особенно насыщенным.

Сервировка и подача

Подавать такой салат лучше с чесночными ржаными сухариками. Их можно приготовить заранее: нарезать хлеб кубиками, слегка подсушить в духовке и натереть чесноком. Хрустящие сухарики прекрасно оттеняют мягкие, чуть сладковатые печёные перцы. А если добавить бокал сухого вина, получится ужин в средиземноморском стиле.

Полезные советы

• Для заправки берите рафинированное масло — оно не перебивает вкус овощей.
• Если хочется более пикантного варианта, можно добавить щепотку острого перца.
• Чтобы сэкономить время, перцы можно запечь заранее и хранить в холодильнике.

Такое блюдо подойдёт и как лёгкий ужин, и как закуска к праздничному столу. Простые продукты, минимум усилий и максимум пользы — именно за это салат из печёных перцев так любят во многих кухнях мира.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
