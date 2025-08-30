Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках

В сезон молодых кабачков эти воздушные булочки станут настоящим открытием! Они сочетают в себе лёгкость, ненавязчивый овощной вкус и приятную влажную текстуру. Идеальный вариант для полезного завтрака, семейного чаепития или лёгкого перекуса. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

2 средних кабачка (около 400 г)

2 яйца

100 мл растительного масла

250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соды

1 ч. л. соли

2 ст. л. сахара

Зелень укропа или петрушки

100 г твёрдого сыра (по желанию)

Кунжут для посыпки

Приготовление

Начните с подготовки кабачков. Молодые кабачки натрите на крупной тёрке вместе с кожурой. Если используете зрелые овощи, предварительно очистите их от кожуры и удалите семена. Посолите массу и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. После этого отожмите кабачковую массу руками, удалив лишнюю жидкость. Это важный шаг — от него зависит текстура будущих булочек. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром и растительным маслом. Добавьте отжатые кабачки и мелко нарубленную зелень. Если используете сыр, натрите его на средней тёрке и добавьте в смесь. В отдельной посуде просейте муку с разрыхлителем и содой. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом. С помощью двух ложек сформируйте булочки и выложите их на противень, оставляя расстояние между ними. Посыпьте кунжутом. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из центра булочки.

Советы

Для пикантности добавьте щепотку чёрного перца или паприки

Вместо сыра можно использовать фету или брынзу

Подавайте тёплыми со сметаной или сливочным маслом

Отлично хранятся 2-3 дня в закрытой посуде

Эти булочки особенно хороши тем, что даже на следующий день остаются мягкими и сочными. Они отлично подходят для детского питания и для тех, кто следит за рационом — в них много овощей и минимум масла. Приятного аппетита!

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

