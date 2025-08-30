Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Еда

В сезон молодых кабачков эти воздушные булочки станут настоящим открытием! Они сочетают в себе лёгкость, ненавязчивый овощной вкус и приятную влажную текстуру. Идеальный вариант для полезного завтрака, семейного чаепития или лёгкого перекуса. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно!

Булочки с зеленью
Фото: flickr.com by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Булочки с зеленью

Ингредиенты

  • 2 средних кабачка (около 400 г)
  • 2 яйца
  • 100 мл растительного масла
  • 250 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • Зелень укропа или петрушки
  • 100 г твёрдого сыра (по желанию)
  • Кунжут для посыпки

Приготовление

  1. Начните с подготовки кабачков. Молодые кабачки натрите на крупной тёрке вместе с кожурой. Если используете зрелые овощи, предварительно очистите их от кожуры и удалите семена. Посолите массу и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.
  2. После этого отожмите кабачковую массу руками, удалив лишнюю жидкость. Это важный шаг — от него зависит текстура будущих булочек.
  3. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром и растительным маслом. Добавьте отжатые кабачки и мелко нарубленную зелень. Если используете сыр, натрите его на средней тёрке и добавьте в смесь.
  4. В отдельной посуде просейте муку с разрыхлителем и содой. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом. С помощью двух ложек сформируйте булочки и выложите их на противень, оставляя расстояние между ними. Посыпьте кунжутом.
  6. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из центра булочки.

Советы

  • Для пикантности добавьте щепотку чёрного перца или паприки
  • Вместо сыра можно использовать фету или брынзу
  • Подавайте тёплыми со сметаной или сливочным маслом
  • Отлично хранятся 2-3 дня в закрытой посуде

Эти булочки особенно хороши тем, что даже на следующий день остаются мягкими и сочными. Они отлично подходят для детского питания и для тех, кто следит за рационом — в них много овощей и минимум масла. Приятного аппетита!

