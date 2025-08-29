Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо

Соус, который в разных странах называют «тартар», пришёл из французской кухни. Несмотря на своё название, никакой связи с татарскими традициями он не имеет. Его классическая версия — это нежная заправка на основе майонеза с добавлением горчицы, маринованных огурцов и лимонного сока. В домашнем варианте рецепт часто дополняют варёными яйцами, шампиньонами и йогуртом, что делает вкус более насыщенным. Подавать такой соус можно практически к любому блюду: он одинаково хорошо сочетается с рыбой, морепродуктами и холодным мясом.
Приготовить соус несложно, но потребуется немного терпения: после смешивания ингредиентов ему нужно настояться хотя бы пару часов. На кухне вы проведёте не больше двадцати минут, но общее время с учётом охлаждения и выдержки составит около двух с половиной часов. Эта особенность позволяет готовить соус заранее — например, вечером, чтобы к обеду он был полностью готов.
В 100 граммах соуса содержится примерно 231 ккал. Белков в нём немного — около 3 г, жиров значительно больше — почти 22 г, а углеводов — менее 4 г. Такая калорийность объясняется большим количеством майонеза и яичных желтков. Если вы следите за питанием, можно заменить часть майонеза йогуртом или использовать его обезжиренный вариант.
Для приготовления соуса понадобятся простые продукты:
Майонез — 315 г.
Йогурт — 36 г.
Горчица — 25 г.
Сахар — 8 г.
Лимонный сок — 9 г.
Маринованные огурцы — 300 г.
Красный лук — 37,5 г.
Яйца — 2 шт.
Маринованные шампиньоны — 175 г.
Соль и молотый перец — по вкусу.
Свежий укроп — для подачи.
Этих ингредиентов хватит, чтобы получить банку объёмом примерно 400 мл.
Для начала поставьте яйца вариться вкрутую. После десяти минут кипения переложите их в ледяную воду, остудите и очистите. Белки измельчите, а желтки пока отложите.
Мелко порежьте маринованные огурцы, шампиньоны и красный лук. Соедините их с измельчёнными белками, перемешайте.
Разомните желтки вилкой до состояния крошки. Смешайте их с майонезом, йогуртом и горчицей, добавьте сахар и лимонный сок. Перемешивайте до тех пор, пока масса не станет однородной.
Соедините соусную основу с овощами и белками. Добавьте соль, перец, тщательно перемешайте. Переложите массу в банку с крышкой и отправьте в холодильник минимум на два часа.
Этот соус универсален. Классическим считается его сочетание с рыбой, особенно с жареной или запечённой треской. Он также отлично подходит к отварному картофелю, мясу или овощам-гриль. В летнее время его можно использовать как заправку для лёгких салатов или даже как намазку на бутерброды.
