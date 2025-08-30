Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лето — время ярких вкусов и сочных фруктов, которые хочется сохранить как можно дольше. Джем из инжира с красным вином — это не просто варенье, а настоящее кулинарное произведение, которое переносит нас в теплые дни. Сочетание спелого инжира и ароматного сухого вина создает неповторимый вкус, наполняя его глубиной и многогранностью.

Варенье из инжира
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье из инжира

Такой джем станет идеальным дополнением к утреннему тосту, вечернему чаепитию или даже изысканным десертом на праздничном столе, обещает kathimerini.gr.

Ингредиенты

На 2-3 банки джема:

  • 2,5 кг спелого фиолетового инжира, тщательно вымытого
  • 1150 г сахара
  • 70 мл лимонного сока
  • 160 мл сухого красного вина

Приготовление

  1. Удалите косточки из плодов и измельчите 2/3 инжира (примерно 1600 г) в кухонном комбайне до состояния пюре. Оставшийся инжир нарежьте на 6 частей каждый.
  2. В кастрюлю с толстым дном переложите пюре, кусочки инжира, сахар и лимонный сок. Поставьте на средний или сильный огонь и начните нагревать.
  3. Регулярно помешивайте деревянной или жаропрочной ложкой, тщательно соскребая смесь со дна кастрюли. Это поможет предотвратить карамелизацию и пригорание. Если образуется пена, аккуратно снимайте ее.
  4. Джем будет готов, когда начнет застывать или его температура достигнет 98 °C. Обычно это занимает около 25 минут.
  5. За 3 минуты до достижения нужной температуры добавьте красное вино и продолжайте готовить, пока оно полностью не растворится.
  6. Снимите джем с огня и проверьте его консистенцию. Он должен быть достаточно густым.
  7. Разложите джем по стерилизованным банкам. Это поможет сохранить его свежесть и предотвратить порчу.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
