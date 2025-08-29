Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем

Яйца — это доступный, универсальный и полезный продукт, богатый белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Но многих покупателей волнует вопрос: почему яйца, которые легко хранятся при комнатной температуре в супермаркете, сразу же отправляются в холодильник?

Дело в особенностях яиц и способах их хранения, которые обеспечивают безопасность продукта.

Яйцо состоит не только из желтка и скорлупы. Оно покрыто тонкой кутикулой, которая служит естественным барьером против микроорганизмов, таких как сальмонелла. В Европе, в отличие от США, яйца обычно не моют перед продажей, что позволяет сохранить кутикулу. Благодаря этому их можно безопасно хранить при комнатной температуре на полках супермаркетов, объясняет dayhospitalsrl.it.

Однако кутикула очень хрупкая. Любое грубое обращение или резкие перепады температуры могут повредить её, открывая путь для бактерий. Поэтому в супермаркете яйца не охлаждают, чтобы избежать "конденсации". Влага, которая образуется при нагревании холодного яйца, повреждает кутикулу и увеличивает риск заражения.

Когда яйца попадают в дом, условия хранения меняются. Здесь происходят перепады температуры и влажности, а продукты хранятся дольше. В таких условиях холодильник становится лучшим выбором. Хранение в холоде не только сохраняет свежесть яиц, но и снижает риск размножения бактерий.

Специалисты рекомендуют хранить яйца в оригинальной упаковке, которая защищает их от повреждений и запахов. В холодильнике их следует размещать на холодных полках, подальше от дверцы, где температура может колебаться.

