Забудьте про шарлотку: этот пирог с рикоттой и инжиром станет вашим новым фаворитом

Пирог с рикоттой, инжиром и апельсиновой цедрой получается невероятно вкусным! Это сочетание разных текстур и сладковато-кислых вкусов делает его особенным. Рикотта добавляет нежности, инжир — сладости и слегка карамельного аромата, а апельсиновая цедра придает яркость и свежесть.
1. В миске разотрите сливочное масло, муку и молотый миндаль до состояния мелкой крошки. Добавьте соль, сахарную пудру, натертую апельсиновую цедру и 2 яйца. Перемешайте до получения мягкого теста. Заверните тесто в пергамент и уберите в холодильник минимум на час.
2. В кастрюлю положите инжир, апельсиновую цедру, апельсиновый сок и 200 г сахарной пудры. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5–7 минут, пока инжир не станет мягким, но не превратится в кашу.
3. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте две трети теста в диск чуть больше формы для тарта (24 см в диаметре). Перенесите тесто в форму, распределив его по углам, и срежьте лишнее.
4. Выложите инжир в форму. В другой миске смешайте рикотту, яйцо и оставшиеся 50 г сахара, взбейте до однородности и аккуратно выложите на инжир.
5. Остальную часть теста раскатайте в круг, нарежьте его полосками для "решётки", и украсьте пирог. Смажьте взбитым яйцом.
6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C (160 °C с конвекцией) духовке в течение 45 минут до золотистой "решётки" и лёгкого подъёма начинки, пишет The Guardian.
Рико́тта (итал. ricotta) — традиционный итальянский сывороточный сыр. Рикотта готовится из сыворотки, остающейся после приготовления моцареллы или других сыров.
