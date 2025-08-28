Забудьте про шарлотку: этот пирог с рикоттой и инжиром станет вашим новым фаворитом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Пирог с рикоттой, инжиром и апельсиновой цедрой получается невероятно вкусным! Это сочетание разных текстур и сладковато-кислых вкусов делает его особенным. Рикотта добавляет нежности, инжир — сладости и слегка карамельного аромата, а апельсиновая цедра придает яркость и свежесть. 

пирог с рикоттой
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
пирог с рикоттой

Ингредиенты (на 8–10 порций)

  • 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 50 г молотого миндаля;
  • 1 щепотка соли;
  • 250 г сахарной пудры;
  • 3 яйца;
  • натертая апельсиновая цедра и 2 ст. л. сока;
  • 300 г свежего инжира (нарезанного);
  • 500 г рикотты.

 Приготовление

1. В миске разотрите сливочное масло, муку и молотый миндаль до состояния мелкой крошки. Добавьте соль, сахарную пудру, натертую апельсиновую цедру и 2 яйца. Перемешайте до получения мягкого теста. Заверните тесто в пергамент и уберите в холодильник минимум на час.
   
2. В кастрюлю положите инжир, апельсиновую цедру, апельсиновый сок и 200 г сахарной пудры. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 5–7 минут, пока инжир не станет мягким, но не превратится в кашу.

3. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте две трети теста в диск чуть больше формы для тарта (24 см в диаметре). Перенесите тесто в форму, распределив его по углам, и срежьте лишнее.

4. Выложите инжир в форму. В другой миске смешайте рикотту, яйцо и оставшиеся 50 г сахара, взбейте до однородности и аккуратно выложите на инжир.

5. Остальную часть теста раскатайте в круг, нарежьте его полосками для "решётки", и украсьте пирог. Смажьте взбитым яйцом.

6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C (160 °C с конвекцией) духовке в течение 45 минут до золотистой "решётки" и лёгкого подъёма начинки, пишет The Guardian.

Уточнения

Рико́тта (итал. ricotta) — традиционный итальянский сывороточный сыр. Рикотта готовится из сыворотки, остающейся после приготовления моцареллы или других сыров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
