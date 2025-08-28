Ваш брауни будет таять во рту: раскройте тайну простого рецепта шоколадного десерта

Брауни — вкусный десерт, который сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус. Эти маленькие квадратные пирожные получили свою популярность благодаря своей простоте и возможности легко адаптировать рецепт под свои предпочтения.
1. Подготовьте орехи. Разложите орехи на маленьком противне и запекайте в духовке, следя за ними, чтобы не подгорели.
2. Приготовьте шоколадную массу. В кастрюле смешайте масло, сахар, какао и шоколад. Нагрейте на плите, помешивая, пока масло не растает и смесь не станет однородной. Важно не держать слишком долго на огне. Уберите с плиты и дайте немного остыть.
3. Перейдите к орехам. Орехи покрупнее порежьте. Подготовьте форму для выпечки.
4. Разогрейте духовку. Установите температуру на 170 °C.
5. Взбейте яйца, добавив ванилин.
6. Смешайте ингредиенты. Когда шоколадная масса остынет, добавьте ее в миску с яйцами. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
7. Добавьте муку и орехи. Просейте муку и добавьте ее в смесь. Перемешайте, затем добавь орехи и опять перемешайте.
8. Вылейте смесь в подготовленную форму, разровняйте. Выпекайте брауни 30 минут, сообщает recepti.gotvach.
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога. Традиционно для американской кухни.
