Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике

Простой и сытный салат из доступных ингредиентов: грибы, яйца, кукуруза, свежие овощи и мягкая заправка из сметаны и майонеза. Отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола.
шампиньоны — 400 г (варёные или консервированные без добавок)
яйца, сваренные вкрутую — 5 шт.
морковь — 2 шт. (варёная)
консервированная кукуруза — 1 банка
свежие огурцы — 2 шт.
репчатый лук — 2 шт.
майонез — 100 г
сметана — 100 г
сливочное масло — небольшой кусочек
соль — по вкусу
Шаг 1. Подготовка грибов
Варёные шампиньоны нарезать крупно.
Отвар, оставшийся после варки, сохранить — он пригодится для соуса.
Шаг 2. Обжарка лука
Лук нарезать кубиками.
Обжарить его на сливочном масле до лёгкой золотистости.
Добавить 2 ст. л. сметаны и несколько ложек грибного отвара, довести до кипения и остудить.
Шаг 3. Подготовка овощей
Морковь и огурцы нарезать кубиками.
Сложить в миску.
Шаг 4. Добавление яиц и кукурузы
Яйца натереть на сетке или мелкой тёрке.
Соединить с овощами и кукурузой.
Шаг 5. Соединение ингредиентов
В миску добавить остывший лук в сметанном соусе.
Посолить по вкусу.
Заправить смесью оставшейся сметаны и майонеза.
Шаг 6. Финальный штрих
Всё тщательно перемешать.
Подавать сразу или охладить в холодильнике перед подачей.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
