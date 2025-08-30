Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике

Простой и сытный салат из доступных ингредиентов: грибы, яйца, кукуруза, свежие овощи и мягкая заправка из сметаны и майонеза. Отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с грибами и кукурузой

Ингредиенты (на 4 порции)

шампиньоны — 400 г (варёные или консервированные без добавок)

яйца, сваренные вкрутую — 5 шт.

морковь — 2 шт. (варёная)

консервированная кукуруза — 1 банка

свежие огурцы — 2 шт.

репчатый лук — 2 шт.

майонез — 100 г

сметана — 100 г

сливочное масло — небольшой кусочек

соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка грибов

Варёные шампиньоны нарезать крупно.

Отвар, оставшийся после варки, сохранить — он пригодится для соуса.

Шаг 2. Обжарка лука

Лук нарезать кубиками.

Обжарить его на сливочном масле до лёгкой золотистости.

Добавить 2 ст. л. сметаны и несколько ложек грибного отвара, довести до кипения и остудить.

Шаг 3. Подготовка овощей

Морковь и огурцы нарезать кубиками.

Сложить в миску.

Шаг 4. Добавление яиц и кукурузы

Яйца натереть на сетке или мелкой тёрке.

Соединить с овощами и кукурузой.

Шаг 5. Соединение ингредиентов

В миску добавить остывший лук в сметанном соусе.

Посолить по вкусу.

Заправить смесью оставшейся сметаны и майонеза.

Шаг 6. Финальный штрих

Всё тщательно перемешать.

Подавать сразу или охладить в холодильнике перед подачей.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

