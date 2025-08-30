Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:49
Еда

Простой и сытный салат из доступных ингредиентов: грибы, яйца, кукуруза, свежие овощи и мягкая заправка из сметаны и майонеза. Отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола.

Салат с грибами и кукурузой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с грибами и кукурузой

Ингредиенты (на 4 порции)

  • шампиньоны — 400 г (варёные или консервированные без добавок)

  • яйца, сваренные вкрутую — 5 шт.

  • морковь — 2 шт. (варёная)

  • консервированная кукуруза — 1 банка

  • свежие огурцы — 2 шт.

  • репчатый лук — 2 шт.

  • майонез — 100 г

  • сметана — 100 г

  • сливочное масло — небольшой кусочек

  • соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка грибов

  • Варёные шампиньоны нарезать крупно.

  • Отвар, оставшийся после варки, сохранить — он пригодится для соуса.

Шаг 2. Обжарка лука

  • Лук нарезать кубиками.

  • Обжарить его на сливочном масле до лёгкой золотистости.

  • Добавить 2 ст. л. сметаны и несколько ложек грибного отвара, довести до кипения и остудить.

Шаг 3. Подготовка овощей

  • Морковь и огурцы нарезать кубиками.

  • Сложить в миску.

Шаг 4. Добавление яиц и кукурузы

  • Яйца натереть на сетке или мелкой тёрке.

  • Соединить с овощами и кукурузой.

Шаг 5. Соединение ингредиентов

  • В миску добавить остывший лук в сметанном соусе.

  • Посолить по вкусу.

  • Заправить смесью оставшейся сметаны и майонеза.

Шаг 6. Финальный штрих

  • Всё тщательно перемешать.

  • Подавать сразу или охладить в холодильнике перед подачей.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
