Идеальный десерт на вашей кухне: как приготовить карамельные язычки с мороженым

Представьте: хрустящий слоёный язычок с карамельной корочкой и рядом шарик нежного мороженого со вкусом чая "Эрл грей". Горячее и холодное, сладкое и чуть терпкое — идеальное сочетание для летнего вечера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Язычки с мороженым

Продукты на 6 порций

Для приготовления десерта возьмите 500 г слоёного бездрожжевого теста, 1 яйцо, 50 г сахара, 1 ст. л. муки и 40 г сливочного масла. Для мороженого "Эрл грей" понадобятся 1 л молока 3,2%, 210 мл сливок 33%, 150 г сахара, 2 ст. л. чёрного чая и щепотка загустителя сливок.

Как приготовить мороженое

Налейте молоко со сливками в сотейник, доведите почти до кипения и засыпьте чай. Дайте смеси настояться пару часов, затем процедите через сито и добавьте сахар. Когда масса остынет, вмешайте щепотку загустителя и взбейте миксером. Переложите её в контейнер и уберите в морозильник на ночь. Первые часы важно перемешивать смесь каждые полчаса, чтобы не образовался лёд.

Как испечь язычки

Разморозьте тесто, слегка раскатайте и нарежьте прямоугольниками. Выложите их на противень, смажьте желтком и присыпьте сахаром. Выпекайте при 200 °С в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Пока они горячие, смажьте растопленным маслом — это добавит блеска и аромата.

Подача

На тарелку положите несколько ещё тёплых язычков и рядом — шарик мороженого "Эрл грей". Украсьте долькой апельсина или листиком мяты. Десерт получается лёгким, но очень эффектным — отличный способ удивить гостей или побаловать себя.

Уточнения

