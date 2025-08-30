Как сохранить аромат леса на всю зиму: лучшие способы сушки грибов дома

Сушка — один из самых простых и надёжных способов сохранить грибы. При этом вкус и аромат только усиливаются, а хранить заготовку можно в обычном кухонном шкафу.

Смесь сушёных грибов для супа

Какие грибы подходят для сушки

Лучше всего высушиваются трубчатые грибы: белые, подберёзовики, подосиновики. Они не теряют форму и вкус, легко обрабатываются и долго хранятся.

Подготовка грибов к сушке

Мыть грибы не рекомендуется: они впитывают воду, что замедляет процесс.

Загрязнения снимаются ножом, мхом или влажной салфеткой.

Крупные экземпляры нарезаются ломтиками, мелкие оставляются целыми.

Для ускорения процесса грибы можно резать тонкими пластинами.

Сушка на улице

Самый естественный способ — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

Нарезанные грибы нанизываются на нитку или раскладываются на ткани.

Солнце не должно падать прямо на продукт.

Процесс занимает не менее недели.

Если погода испортилась, грибы досушиваются в печи или духовке.

Сушка в духовке

Оптимальный вариант для квартиры.

Грибы раскладываются на решётке или на противне, застеленном бумагой.

Дверца духовки должна оставаться приоткрытой.

Начальная температура — 45 °C. Когда поверхность перестаёт быть липкой, температуру повышают до 60-70 °C.

В процессе грибы несколько раз переворачиваются.

Сушка в микроволновке

Метод считается менее удобным и менее ароматным.

Грибы нарезаются лепестками и раскладываются в один слой.

При мощности 150-180 Вт их сушат 20 минут.

Выделившуюся жидкость сливают, грибы охлаждают и повторяют процедуру несколько раз.

Сушка в дегидраторе

Самый технологичный способ.

Устройство равномерно прогревает и продувает воздухом все слои.

Грибы высыхают быстрее, при этом полностью сохраняются питательные вещества и вкус.

Хранение сушёных грибов

Срок хранения — 2-3 месяца.

Подходящие ёмкости: холщовые мешочки, бумажные пакеты, картонные коробки или стеклянные банки с неплотной крышкой.

Для удобства грибы можно перемолоть в порошок и использовать как приправу или добавку в тесто.

Уточнения

