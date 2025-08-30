Как сохранить аромат леса на всю зиму: лучшие способы сушки грибов дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сушка — один из самых простых и надёжных способов сохранить грибы. При этом вкус и аромат только усиливаются, а хранить заготовку можно в обычном кухонном шкафу.

Смесь сушёных грибов для супа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смесь сушёных грибов для супа

Какие грибы подходят для сушки

Лучше всего высушиваются трубчатые грибы: белые, подберёзовики, подосиновики. Они не теряют форму и вкус, легко обрабатываются и долго хранятся.

Подготовка грибов к сушке

  • Мыть грибы не рекомендуется: они впитывают воду, что замедляет процесс.

  • Загрязнения снимаются ножом, мхом или влажной салфеткой.

  • Крупные экземпляры нарезаются ломтиками, мелкие оставляются целыми.

  • Для ускорения процесса грибы можно резать тонкими пластинами.

Сушка на улице

Самый естественный способ — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

  • Нарезанные грибы нанизываются на нитку или раскладываются на ткани.

  • Солнце не должно падать прямо на продукт.

  • Процесс занимает не менее недели.

  • Если погода испортилась, грибы досушиваются в печи или духовке.

Сушка в духовке

Оптимальный вариант для квартиры.

  • Грибы раскладываются на решётке или на противне, застеленном бумагой.

  • Дверца духовки должна оставаться приоткрытой.

  • Начальная температура — 45 °C. Когда поверхность перестаёт быть липкой, температуру повышают до 60-70 °C.

  • В процессе грибы несколько раз переворачиваются.

Сушка в микроволновке

Метод считается менее удобным и менее ароматным.

  • Грибы нарезаются лепестками и раскладываются в один слой.

  • При мощности 150-180 Вт их сушат 20 минут.

  • Выделившуюся жидкость сливают, грибы охлаждают и повторяют процедуру несколько раз.

Сушка в дегидраторе

Самый технологичный способ.

  • Устройство равномерно прогревает и продувает воздухом все слои.

  • Грибы высыхают быстрее, при этом полностью сохраняются питательные вещества и вкус.

Хранение сушёных грибов

  • Срок хранения — 2-3 месяца.

  • Подходящие ёмкости: холщовые мешочки, бумажные пакеты, картонные коробки или стеклянные банки с неплотной крышкой.

  • Для удобства грибы можно перемолоть в порошок и использовать как приправу или добавку в тесто.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
