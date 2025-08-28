Банка, которая спасает зиму: закуска, что идёт и к мясу, и к картошке — дешево, быстро и надолго

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Эта острая свекла — универсальная заправка и закуска. Её можно добавить в борщ, чтобы сделать суп насыщенного цвета и придать ему пикантность, а можно подать к мясу или картошке вместо овощного салата. Готовая банка объёмом 0,5 литра займёт своё место в зимних запасах и станет отличным помощником на кухне.

Острая свекла в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Острая свекла в банке

Ингредиенты

Для приготовления возьмите:

  • свёклу — 2 средние штуки (около 260 г),
  • помидоры — 3 шт. (270 г),
  • сладкий болгарский перец — 1 шт. (150 г),
  • красный острый перец — половинку стручка (45 г),
  • соль — 0,5 чайной ложки,
  • растительное масло — четверть стакана (47–50 г),
  • уксусную эссенцию — 1 каплю (или 7–8 капель столового уксуса 9%).

По желанию можно добавить больше жгучего перца, если хочется добиться ярко выраженной остроты.

Подготовка овощей

Сначала хорошо промойте свёклу, снимите с неё кожицу. У перцев уберите плодоножки и семена. Подготовьте мясорубку или блендер, а также заранее простерилизуйте банку и крышку.

Этапы готовки

  1. Свёклу натрите на тёрке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте пару минут на горячем масле, затем тушите полчаса на среднем огне.
  2. Помидоры и оба вида перца измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.
  3. Добавьте томатную массу к свёкле и продолжайте тушить ещё 30 минут.
  4. Выложите перцы, хорошо перемешайте и оставьте на огне ещё на 20 минут.
  5. В самом конце положите соль и каплю уксусной эссенции. Если используете столовый уксус, добавляйте его осторожно — слишком большое количество может перебить вкус овощей.

Как закрыть и хранить

Горячую массу разложите в стерильную банку, закрутите крышкой и переверните вверх дном. Банку лучше укутать полотенцем или пледом и оставить до полного остывания. Чаще всего заготовку оставляют на ночь — так она медленно остывает и лучше хранится.

С чем подавать

Эта закуска удачна тем, что подходит для разных случаев:

  • добавьте её в борщ для насыщенного цвета и вкуса;
  • подайте к мясу и жареному картофелю вместо салата;
  • используйте как самостоятельную острую закуску.

Насыщенный бордовый цвет и лёгкая жгучесть сделают привычные блюда интереснее и ароматнее.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
