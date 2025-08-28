Банка, которая спасает зиму: закуска, что идёт и к мясу, и к картошке — дешево, быстро и надолго

Эта острая свекла — универсальная заправка и закуска. Её можно добавить в борщ, чтобы сделать суп насыщенного цвета и придать ему пикантность, а можно подать к мясу или картошке вместо овощного салата. Готовая банка объёмом 0,5 литра займёт своё место в зимних запасах и станет отличным помощником на кухне.
Для приготовления возьмите:
По желанию можно добавить больше жгучего перца, если хочется добиться ярко выраженной остроты.
Сначала хорошо промойте свёклу, снимите с неё кожицу. У перцев уберите плодоножки и семена. Подготовьте мясорубку или блендер, а также заранее простерилизуйте банку и крышку.
Горячую массу разложите в стерильную банку, закрутите крышкой и переверните вверх дном. Банку лучше укутать полотенцем или пледом и оставить до полного остывания. Чаще всего заготовку оставляют на ночь — так она медленно остывает и лучше хранится.
Эта закуска удачна тем, что подходит для разных случаев:
Насыщенный бордовый цвет и лёгкая жгучесть сделают привычные блюда интереснее и ароматнее.
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.
