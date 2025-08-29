Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй

Не всегда для зимних заготовок нужны помидоры. Этот салат из кабачков, сладкого перца и лука можно назвать своеобразным "лечо без томатов". Он получается лёгким, но при этом насыщенным за счёт пряного маринада на растительном масле с добавлением уксуса, специй и свежей зелени.

Зимой такую закуску можно подать прямо из банки — без заправки, просто в глубокой тарелке. Она хорошо сочетается с мясом, картофелем и кашами.

Ингредиенты (на 20 порций)

Кабачки — 1,25 кг

Морковь — 250 г

Лук репчатый — 250 г

Перец сладкий красный — 500 г

Чеснок — 75 г

Петрушка — 30 г

Лавровый лист — 1 шт.

Укроп сушёный — 1 ч. л.

Уксус 9% — 75 мл

Перец кайенский — 0,5 ч. л.

Сахар — 100 г

Масло растительное — 120 мл

Перец чёрный горошком — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей

Кабачки и морковь натрите тонкой соломкой (лучше на мандолине). Чеснок измельчите прессом.

Шаг 2. Нарезка

Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец — соломкой. Петрушку мелко порубите.

Шаг 3. Смешивание

Сложите все овощи и зелень в миску, добавьте сушёный укроп и кайенский перец. Перемешайте.

Шаг 4. Маринад

В сотейнике разогрейте масло с солью, сахаром, лавровым листом и горошинами перца. Помешивайте до полного растворения сахара.

Шаг 5. Соединение

Влейте горячее ароматное масло к овощам, добавьте уксус, тщательно перемешайте. Оставьте на 3 часа настояться.

Шаг 6. Заготовка

Разложите салат по чистым банкам и стерилизуйте 15 минут. Закатайте.

Уточнения

