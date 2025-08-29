Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не всегда для зимних заготовок нужны помидоры. Этот салат из кабачков, сладкого перца и лука можно назвать своеобразным "лечо без томатов". Он получается лёгким, но при этом насыщенным за счёт пряного маринада на растительном масле с добавлением уксуса, специй и свежей зелени.

Салат на зиму
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат на зиму

Зимой такую закуску можно подать прямо из банки — без заправки, просто в глубокой тарелке. Она хорошо сочетается с мясом, картофелем и кашами.

Ингредиенты (на 20 порций)

  • Кабачки — 1,25 кг

  • Морковь — 250 г

  • Лук репчатый — 250 г

  • Перец сладкий красный — 500 г

  • Чеснок — 75 г

  • Петрушка — 30 г

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Укроп сушёный — 1 ч. л.

  • Уксус 9% — 75 мл

  • Перец кайенский — 0,5 ч. л.

  • Сахар — 100 г

  • Масло растительное — 120 мл

  • Перец чёрный горошком — 0,5 ч. л.

  • Соль — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей

Кабачки и морковь натрите тонкой соломкой (лучше на мандолине). Чеснок измельчите прессом.

Шаг 2. Нарезка

Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец — соломкой. Петрушку мелко порубите.

Шаг 3. Смешивание

Сложите все овощи и зелень в миску, добавьте сушёный укроп и кайенский перец. Перемешайте.

Шаг 4. Маринад

В сотейнике разогрейте масло с солью, сахаром, лавровым листом и горошинами перца. Помешивайте до полного растворения сахара.

Шаг 5. Соединение

Влейте горячее ароматное масло к овощам, добавьте уксус, тщательно перемешайте. Оставьте на 3 часа настояться.

Шаг 6. Заготовка

Разложите салат по чистым банкам и стерилизуйте 15 минут. Закатайте.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
