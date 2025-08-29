Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй

Не всегда для зимних заготовок нужны помидоры. Этот салат из кабачков, сладкого перца и лука можно назвать своеобразным "лечо без томатов". Он получается лёгким, но при этом насыщенным за счёт пряного маринада на растительном масле с добавлением уксуса, специй и свежей зелени.
Зимой такую закуску можно подать прямо из банки — без заправки, просто в глубокой тарелке. Она хорошо сочетается с мясом, картофелем и кашами.
Кабачки — 1,25 кг
Морковь — 250 г
Лук репчатый — 250 г
Перец сладкий красный — 500 г
Чеснок — 75 г
Петрушка — 30 г
Лавровый лист — 1 шт.
Укроп сушёный — 1 ч. л.
Уксус 9% — 75 мл
Перец кайенский — 0,5 ч. л.
Сахар — 100 г
Масло растительное — 120 мл
Перец чёрный горошком — 0,5 ч. л.
Соль — 1 ст. л.
Кабачки и морковь натрите тонкой соломкой (лучше на мандолине). Чеснок измельчите прессом.
Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец — соломкой. Петрушку мелко порубите.
Сложите все овощи и зелень в миску, добавьте сушёный укроп и кайенский перец. Перемешайте.
В сотейнике разогрейте масло с солью, сахаром, лавровым листом и горошинами перца. Помешивайте до полного растворения сахара.
Влейте горячее ароматное масло к овощам, добавьте уксус, тщательно перемешайте. Оставьте на 3 часа настояться.
Разложите салат по чистым банкам и стерилизуйте 15 минут. Закатайте.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.