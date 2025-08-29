Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки зреют так быстро, что у многих огородников летом возникает вопрос: куда их девать? Если вы уже наготовили оладьи и рагу, попробуйте гратен — изысканное французское блюдо, которое при всей своей красоте готовится очень просто.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гратен из картофеля и сыра с чесноком

Внутри он остаётся нежным и сочным, а сверху покрывается аппетитной сырной корочкой. Такой гратен хорош сам по себе и идеально подойдёт как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты (на 6 порций)

Кабачки — 1,2 кг

Масло сливочное — 85 г

Молоко — 500 мл

Мука — 1 ст. л.

Масло оливковое Extra Vergine — 5 ст. л.

Сыр твёрдый — 100 г

Мускатный орех — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка кабачков

Вымойте овощи и обрежьте кончики. Молодые кабачки можно не чистить, но красиво смотрится вариант, когда кожицу срезают полосками "через одну".

Шаг 2. Нарезка

Порежьте кабачки кружочками толщиной 1-1,5 см. Постарайтесь, чтобы все кусочки были одинаковыми — так гратен получится ровным.

Шаг 3. Удаление влаги

Сложите кружки в дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем промойте и промокните бумажными полотенцами.

Шаг 4. Обжарка

Разогрейте оливковое масло и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Жарьте партиями, затем выложите на бумажные полотенца, посыпьте солью и перцем.

Шаг 5. Соус

В кастрюльке растопите сливочное масло (20 г оставьте для смазывания формы). Всыпьте муку и размешайте, чтобы не было комков. Постепенно влейте молоко, постоянно мешая. Когда соус слегка загустеет, приправьте солью и щепоткой мускатного ореха.

Шаг 6. Сборка

Смажьте форму для запекания маслом. Выложите кабачки слоями, залейте соусом, посыпьте тёртым сыром.

Шаг 7. Запекание

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 10-15 минут (лучше с режимом гриля или конвекции), пока верх не покроется румяной корочкой. Подавайте горячим.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

