Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда
Уход за кожей с розацеа: проверенные советы и продукты, которым можно доверять
30-летняя Арзамасова рассказала, как пытались украсть её деньги: они знали мой адрес
Карта будущего уже в руках Дзюбы: что подтолкнёт форварда к судьбоносному выбору после футбола
Природа будет мстить: Волочкова назвала дичью пластические операции 17-летней дочери Даны Борисовой
Эти виды спорта вы вряд ли увидите по телевизору — но они собирают тысячи зрителей
Фламинго сгорел в полёте: депутат разнес в пух и прах Зеленского

Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин

2:33
Еда

Кабачки зреют так быстро, что у многих огородников летом возникает вопрос: куда их девать? Если вы уже наготовили оладьи и рагу, попробуйте гратен — изысканное французское блюдо, которое при всей своей красоте готовится очень просто.

Гратен из картофеля и сыра с чесноком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гратен из картофеля и сыра с чесноком

Внутри он остаётся нежным и сочным, а сверху покрывается аппетитной сырной корочкой. Такой гратен хорош сам по себе и идеально подойдёт как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Кабачки — 1,2 кг

  • Масло сливочное — 85 г

  • Молоко — 500 мл

  • Мука — 1 ст. л.

  • Масло оливковое Extra Vergine — 5 ст. л.

  • Сыр твёрдый — 100 г

  • Мускатный орех — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка кабачков

Вымойте овощи и обрежьте кончики. Молодые кабачки можно не чистить, но красиво смотрится вариант, когда кожицу срезают полосками "через одну".

Шаг 2. Нарезка

Порежьте кабачки кружочками толщиной 1-1,5 см. Постарайтесь, чтобы все кусочки были одинаковыми — так гратен получится ровным.

Шаг 3. Удаление влаги

Сложите кружки в дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем промойте и промокните бумажными полотенцами.

Шаг 4. Обжарка

Разогрейте оливковое масло и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Жарьте партиями, затем выложите на бумажные полотенца, посыпьте солью и перцем.

Шаг 5. Соус

В кастрюльке растопите сливочное масло (20 г оставьте для смазывания формы). Всыпьте муку и размешайте, чтобы не было комков. Постепенно влейте молоко, постоянно мешая. Когда соус слегка загустеет, приправьте солью и щепоткой мускатного ореха.

Шаг 6. Сборка

Смажьте форму для запекания маслом. Выложите кабачки слоями, залейте соусом, посыпьте тёртым сыром.

Шаг 7. Запекание

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 10-15 минут (лучше с режимом гриля или конвекции), пока верх не покроется румяной корочкой. Подавайте горячим.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную
Недвижимость
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Последние материалы
Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов
Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.