Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин

Кабачки зреют так быстро, что у многих огородников летом возникает вопрос: куда их девать? Если вы уже наготовили оладьи и рагу, попробуйте гратен — изысканное французское блюдо, которое при всей своей красоте готовится очень просто.
Внутри он остаётся нежным и сочным, а сверху покрывается аппетитной сырной корочкой. Такой гратен хорош сам по себе и идеально подойдёт как гарнир к мясу или рыбе.
Кабачки — 1,2 кг
Масло сливочное — 85 г
Молоко — 500 мл
Мука — 1 ст. л.
Масло оливковое Extra Vergine — 5 ст. л.
Сыр твёрдый — 100 г
Мускатный орех — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Вымойте овощи и обрежьте кончики. Молодые кабачки можно не чистить, но красиво смотрится вариант, когда кожицу срезают полосками "через одну".
Порежьте кабачки кружочками толщиной 1-1,5 см. Постарайтесь, чтобы все кусочки были одинаковыми — так гратен получится ровным.
Сложите кружки в дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем промойте и промокните бумажными полотенцами.
Разогрейте оливковое масло и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Жарьте партиями, затем выложите на бумажные полотенца, посыпьте солью и перцем.
В кастрюльке растопите сливочное масло (20 г оставьте для смазывания формы). Всыпьте муку и размешайте, чтобы не было комков. Постепенно влейте молоко, постоянно мешая. Когда соус слегка загустеет, приправьте солью и щепоткой мускатного ореха.
Смажьте форму для запекания маслом. Выложите кабачки слоями, залейте соусом, посыпьте тёртым сыром.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 10-15 минут (лучше с режимом гриля или конвекции), пока верх не покроется румяной корочкой. Подавайте горячим.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
