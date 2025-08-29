Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды

Хотите удивить домашних необычной заготовкой? Это яблочное желе получается прозрачным, пряным и насыщенным по вкусу — и всё это без добавления желатина или пектина. Секрет прост: яблоки сами содержат достаточное количество природного пектина.
Зелёные кисло-сладкие яблоки (симиренко, антоновка или гренни смит) — 2 кг
Лимоны — 4 шт.
Корица — 4 палочки
Шафран — несколько нитей
Сахар — 400 г на каждые 0,5 л яблочного отвара
Тщательно вымойте яблоки и лимоны. Нарежьте их вместе с кожурой, сердцевинами и косточками — именно они содержат пектин. Лимоны нарежьте очень мелко.
Сложите фрукты в кастрюлю, добавьте корицу и влейте 1,5 л холодной воды. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой около 1,5 часов, периодически помешивая.
Откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоёв, подвесьте мешочек над тазом и оставьте на 10-12 часов. Важно: не отжимайте, чтобы желе получилось прозрачным.
Измерьте количество стёкшей жидкости. Добавьте сахар из расчёта 400 г на 0,5 л. Всыпьте шафран для красивого оттенка и пряного аромата.
Поставьте на медленный огонь, снимайте пенку. Варите около 15 минут до лёгкого загустения.
Разлейте горячее желе по стерилизованным банкам, закатайте и дайте остыть.
Для более яркого вкуса можно добавить немного гвоздики или кардамона.
Готовое желе отлично сочетается с сыром, мясом и выпечкой.
Если хочется более насыщенного цвета — используйте больше шафрана или добавьте немного корицы молотой.
Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.