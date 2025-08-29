Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды

Хотите удивить домашних необычной заготовкой? Это яблочное желе получается прозрачным, пряным и насыщенным по вкусу — и всё это без добавления желатина или пектина. Секрет прост: яблоки сами содержат достаточное количество природного пектина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблочное желе с пряностями

Ингредиенты

Зелёные кисло-сладкие яблоки (симиренко, антоновка или гренни смит) — 2 кг

Лимоны — 4 шт.

Корица — 4 палочки

Шафран — несколько нитей

Сахар — 400 г на каждые 0,5 л яблочного отвара

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка фруктов

Тщательно вымойте яблоки и лимоны. Нарежьте их вместе с кожурой, сердцевинами и косточками — именно они содержат пектин. Лимоны нарежьте очень мелко.

Шаг 2. Варка основы

Сложите фрукты в кастрюлю, добавьте корицу и влейте 1,5 л холодной воды. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой около 1,5 часов, периодически помешивая.

Шаг 3. Отцеживание

Откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоёв, подвесьте мешочек над тазом и оставьте на 10-12 часов. Важно: не отжимайте, чтобы желе получилось прозрачным.

Шаг 4. Сахар и специи

Измерьте количество стёкшей жидкости. Добавьте сахар из расчёта 400 г на 0,5 л. Всыпьте шафран для красивого оттенка и пряного аромата.

Шаг 5. Уваривание

Поставьте на медленный огонь, снимайте пенку. Варите около 15 минут до лёгкого загустения.

Шаг 6. Заготовка

Разлейте горячее желе по стерилизованным банкам, закатайте и дайте остыть.

Полезные советы

Для более яркого вкуса можно добавить немного гвоздики или кардамона.

Готовое желе отлично сочетается с сыром, мясом и выпечкой.

Если хочется более насыщенного цвета — используйте больше шафрана или добавьте немного корицы молотой.

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

