Обычная шарлотка превратилась в шедевр: всего два ингредиента меняют всё

Эта вариация классической шарлотки удивит вас своей текстурой. Добавление сметаны и манки делает тесто особенно нежным и влажным, но при этом оно остаётся рассыпчатым и тающим во рту. Такой пирог станет отличным дополнением к вечернему чаю или праздничному столу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Классическая шарлотка

Ингредиенты (на 8 порций)

Яблоки зелёные (Семеренко) — 6 шт.

Яйца — 4 шт.

Сметана 18% — 250 г

Сахар — 200 г

Мука — 160 г

Манка — 60 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — ⅓ ч. л.

Соль — ⅓ ч. л.

Ванильный экстракт — 1 ст. л.

Лимон — 1/2 шт.

Сливочное масло — для смазывания формы

Для подачи: сахарная пудра

Приготовление

Шаг 1. Подготовка формы

Разогрейте духовку до 170 °C. Форму Ø 24 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой — это поможет легко достать готовый пирог.

Шаг 2. Яблоки

Очистите плоды, удалите сердцевину и нарежьте кубиками по 1,5-2 см. Сбрызните лимонным соком, посыпьте цедрой и выложите на дно формы.

Шаг 3. Воздушная основа

Взбейте яйца с сахаром и ванилью миксером 7-8 минут, пока масса не станет пышной и светлой, увеличившись в 2-3 раза.

Шаг 4. Сметана

Аккуратно вмешайте сметану силиконовой лопаткой, стараясь не осадить массу.

Шаг 5. Сухие ингредиенты

Просейте муку, добавьте манку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте венчиком.

Шаг 6. Соединение

Порциями введите сухую смесь в яично-сметанную основу. Перемешивайте лёгкими движениями снизу вверх до однородности.

Шаг 7. Сборка

Вылейте тесто на яблоки и слегка встряхните форму, чтобы удалить крупные пузырьки воздуха.

Шаг 8. Выпечка

Поставьте в нижнюю треть духовки и выпекайте 40-45 минут. Первые полчаса дверцу духовки не открывать!

Шаг 9. Проверка

Готовность проверяйте деревянной шпажкой: если она выходит сухой — шарлотка готова.

Шаг 10. Подача

Остудите 15-20 минут в форме, затем достаньте, переложите на решётку. При желании присыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов.

