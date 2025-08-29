Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме оценили возможность Евросоюза передать Украине замороженные активы России
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды
Стены дышат сыростью? Этот способ вернёт дому свежесть
Ошибка с уходом оборачивается морщинами: корейская система защищает от раннего старения
Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей
Штрафом не отделаться: когда нарушение ПДД заканчивается конфискацией автомобиля
Три тонны ярости: почему рассвирепевший носорог — самый опасный обитатель саванны
Феррара на велосипеде: 4 маршрута для незабываемого путешествия по Италии

Обычная шарлотка превратилась в шедевр: всего два ингредиента меняют всё

2:38
Еда

Эта вариация классической шарлотки удивит вас своей текстурой. Добавление сметаны и манки делает тесто особенно нежным и влажным, но при этом оно остаётся рассыпчатым и тающим во рту. Такой пирог станет отличным дополнением к вечернему чаю или праздничному столу.

Классическая шарлотка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Классическая шарлотка

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Яблоки зелёные (Семеренко) — 6 шт.

  • Яйца — 4 шт.

  • Сметана 18% — 250 г

  • Сахар — 200 г

  • Мука — 160 г

  • Манка — 60 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Сода — ⅓ ч. л.

  • Соль — ⅓ ч. л.

  • Ванильный экстракт — 1 ст. л.

  • Лимон — 1/2 шт.

  • Сливочное масло — для смазывания формы

Для подачи: сахарная пудра

Приготовление

Шаг 1. Подготовка формы

Разогрейте духовку до 170 °C. Форму Ø 24 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой — это поможет легко достать готовый пирог.

Шаг 2. Яблоки

Очистите плоды, удалите сердцевину и нарежьте кубиками по 1,5-2 см. Сбрызните лимонным соком, посыпьте цедрой и выложите на дно формы.

Шаг 3. Воздушная основа

Взбейте яйца с сахаром и ванилью миксером 7-8 минут, пока масса не станет пышной и светлой, увеличившись в 2-3 раза.

Шаг 4. Сметана

Аккуратно вмешайте сметану силиконовой лопаткой, стараясь не осадить массу.

Шаг 5. Сухие ингредиенты

Просейте муку, добавьте манку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте венчиком.

Шаг 6. Соединение

Порциями введите сухую смесь в яично-сметанную основу. Перемешивайте лёгкими движениями снизу вверх до однородности.

Шаг 7. Сборка

Вылейте тесто на яблоки и слегка встряхните форму, чтобы удалить крупные пузырьки воздуха.

Шаг 8. Выпечка

Поставьте в нижнюю треть духовки и выпекайте 40-45 минут. Первые полчаса дверцу духовки не открывать!

Шаг 9. Проверка

Готовность проверяйте деревянной шпажкой: если она выходит сухой — шарлотка готова.

Шаг 10. Подача

Остудите 15-20 минут в форме, затем достаньте, переложите на решётку. При желании присыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Садоводство, цветоводство
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды
Стены дышат сыростью? Этот способ вернёт дому свежесть
Ошибка с уходом оборачивается морщинами: корейская система защищает от раннего старения
Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей
Штрафом не отделаться: когда нарушение ПДД заканчивается конфискацией автомобиля
Бразилия готовит ответный удар после введения пошлин США
Три тонны ярости: почему рассвирепевший носорог — самый опасный обитатель саванны
Феррара на велосипеде: 4 маршрута для незабываемого путешествия по Италии
Токио заговорил о Москве иначе: почему японцы признали невозможность разрыва отношений
Артрит не победит: 5 упражнений, которые возвращают свободу движений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.