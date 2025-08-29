Обычная шарлотка превратилась в шедевр: всего два ингредиента меняют всё

Эта вариация классической шарлотки удивит вас своей текстурой. Добавление сметаны и манки делает тесто особенно нежным и влажным, но при этом оно остаётся рассыпчатым и тающим во рту. Такой пирог станет отличным дополнением к вечернему чаю или праздничному столу.
Яблоки зелёные (Семеренко) — 6 шт.
Яйца — 4 шт.
Сметана 18% — 250 г
Сахар — 200 г
Мука — 160 г
Манка — 60 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сода — ⅓ ч. л.
Соль — ⅓ ч. л.
Ванильный экстракт — 1 ст. л.
Лимон — 1/2 шт.
Сливочное масло — для смазывания формы
Для подачи: сахарная пудра
Разогрейте духовку до 170 °C. Форму Ø 24 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой — это поможет легко достать готовый пирог.
Очистите плоды, удалите сердцевину и нарежьте кубиками по 1,5-2 см. Сбрызните лимонным соком, посыпьте цедрой и выложите на дно формы.
Взбейте яйца с сахаром и ванилью миксером 7-8 минут, пока масса не станет пышной и светлой, увеличившись в 2-3 раза.
Аккуратно вмешайте сметану силиконовой лопаткой, стараясь не осадить массу.
Просейте муку, добавьте манку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте венчиком.
Порциями введите сухую смесь в яично-сметанную основу. Перемешивайте лёгкими движениями снизу вверх до однородности.
Вылейте тесто на яблоки и слегка встряхните форму, чтобы удалить крупные пузырьки воздуха.
Поставьте в нижнюю треть духовки и выпекайте 40-45 минут. Первые полчаса дверцу духовки не открывать!
Готовность проверяйте деревянной шпажкой: если она выходит сухой — шарлотка готова.
Остудите 15-20 минут в форме, затем достаньте, переложите на решётку. При желании присыпьте сахарной пудрой.
Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов.
