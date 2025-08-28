Яблоки с секретом: необычный ингредиент превращает осенний десерт в кулинарную сенсацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Запечённые яблоки — это классика, без которой трудно представить осень. Они согревают, наполняют дом неповторимым ароматом и становятся полезным угощением для всей семьи. Чаще всего их готовят с творогом, мёдом или орехами. Но стоит добавить всего один ингредиент — тыкву — и привычный десерт зазвучит по-новому.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что понадобится

  • яблоки;

  • 50 г мякоти тыквы;

  • 1 ст. л. мёда;

  • немного сливочного масла;

  • по желанию — щепотка корицы.

Как приготовить

  1. Яблоки тщательно промойте, разрежьте пополам и аккуратно удалите сердцевину с плодоножкой. Кожицу оставьте — она сохранит форму десерта.

  2. Натрите мякоть тыквы на мелкой тёрке, добавьте мёд и при желании немного корицы. Получится сладкая и ароматная начинка.

  3. Начините половинки яблок тыквенной массой, утрамбовывая её погуще.

  4. На каждое яблоко положите маленький кусочек сливочного масла — оно придаст мягкость и не даст начинке подгореть.

  5. Выложите заготовки в форму для запекания, влейте немного воды на дно и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Через считанные минуты вы получите десерт с нежной текстурой, лёгкой сладостью мёда и мягким вкусом тыквы, который идеально дополняет яблоки. Такое угощение понравится и детям, и взрослым. К тому же оно не только вкусное, но и полезное — отличный вариант для лёгкого перекуса или завершения семейного ужина.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
