Яблоки с секретом: необычный ингредиент превращает осенний десерт в кулинарную сенсацию

Запечённые яблоки — это классика, без которой трудно представить осень. Они согревают, наполняют дом неповторимым ароматом и становятся полезным угощением для всей семьи. Чаще всего их готовят с творогом, мёдом или орехами. Но стоит добавить всего один ингредиент — тыкву — и привычный десерт зазвучит по-новому.
яблоки;
50 г мякоти тыквы;
1 ст. л. мёда;
немного сливочного масла;
по желанию — щепотка корицы.
Яблоки тщательно промойте, разрежьте пополам и аккуратно удалите сердцевину с плодоножкой. Кожицу оставьте — она сохранит форму десерта.
Натрите мякоть тыквы на мелкой тёрке, добавьте мёд и при желании немного корицы. Получится сладкая и ароматная начинка.
Начините половинки яблок тыквенной массой, утрамбовывая её погуще.
На каждое яблоко положите маленький кусочек сливочного масла — оно придаст мягкость и не даст начинке подгореть.
Выложите заготовки в форму для запекания, влейте немного воды на дно и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.
Через считанные минуты вы получите десерт с нежной текстурой, лёгкой сладостью мёда и мягким вкусом тыквы, который идеально дополняет яблоки. Такое угощение понравится и детям, и взрослым. К тому же оно не только вкусное, но и полезное — отличный вариант для лёгкого перекуса или завершения семейного ужина.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.