Вы всё делали не так: салат из печени трески, который хочется готовить каждый день

1:28
Еда

Печень трески — это настоящий деликатес, из которого можно сделать десятки блюд: салаты, закуски, фаршированные яйца и бутерброды. Но вкус получается далеко не всегда удачным. Причина чаще всего кроется не в рецепте, а в выборе консервов.

салат с печенью трески
Фото: freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с печенью трески

Как выбрать правильную печень трески

  • Проверяйте срок годности.

  • Состав должен быть максимально простым: печень трески, немного соли и масла.

  • Избегайте консервов с добавками, красителями и ароматизаторами.

  • Обращайте внимание на производителя — лучше выбирать проверенные бренды.

  • На банке должно быть указано именно "Печень трески", без дополнительных приписок.

Рецепт простого салата с печенью трески

Ингредиенты:

  • печень трески — 1 банка (масло слить),

  • яйца — 3 шт. (отварить вкрутую),

  • огурец — 1 шт. (нарезать тонкой соломкой),

  • зелёный лук — 1 пучок,

  • майонез — по желанию (1 ст. л.).

Приготовление:

  1. Разомните печень трески вилкой.

  2. Яйца нарежьте кубиками.

  3. Смешайте с огурцом и луком.

  4. Добавьте немного майонеза — или вовсе обойдитесь без него: печень уже достаточно сочная.

Секрет вкусного салата из печени трески — в правильных консервах и минимуме ингредиентов. Тогда блюдо получится нежным, насыщенным и по-настоящему праздничным.

