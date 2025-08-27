Вы всё делали не так: салат из печени трески, который хочется готовить каждый день

Печень трески — это настоящий деликатес, из которого можно сделать десятки блюд: салаты, закуски, фаршированные яйца и бутерброды. Но вкус получается далеко не всегда удачным. Причина чаще всего кроется не в рецепте, а в выборе консервов.
Проверяйте срок годности.
Состав должен быть максимально простым: печень трески, немного соли и масла.
Избегайте консервов с добавками, красителями и ароматизаторами.
Обращайте внимание на производителя — лучше выбирать проверенные бренды.
На банке должно быть указано именно "Печень трески", без дополнительных приписок.
Ингредиенты:
печень трески — 1 банка (масло слить),
яйца — 3 шт. (отварить вкрутую),
огурец — 1 шт. (нарезать тонкой соломкой),
зелёный лук — 1 пучок,
майонез — по желанию (1 ст. л.).
Приготовление:
Разомните печень трески вилкой.
Яйца нарежьте кубиками.
Смешайте с огурцом и луком.
Добавьте немного майонеза — или вовсе обойдитесь без него: печень уже достаточно сочная.
Секрет вкусного салата из печени трески — в правильных консервах и минимуме ингредиентов. Тогда блюдо получится нежным, насыщенным и по-настоящему праздничным.
Пе́чень трески́ — продукт питания, используемый в различных кухнях мира.
