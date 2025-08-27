Индийский шедевр у вас дома: томаты превратят рис в кулинарный хит

Томаты являются основным ингредиентом индийской кухни, придавая множеству блюд яркий цвет и насыщенный вкус. Их универсальность делает блюда более цельными, а естественная кислинка прекрасно уравновешивает специи.
Для готовки лучше использовать твердые спелые овощи, так как они сохраняют текстуру, выделяют нужное количество сока, не превращаясь в кашу, и обеспечивают идеальный баланс между сладким и кислым вкусом.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты на 4 порции:
Приготовление:
1. Замочите рис в холодной воде на 15 минут. Затем слейте воду и тщательно промойте рис под проточной водой.
2. Положите нарезанные помидоры в блендер и измельчи их в пюре. Процедите полученное пюре через сито.
3. Налейте две чайные ложки топленого масла в широкую сковороду с крышкой и поставьте на слабый огонь. Легко обжарьте орехи кешью до изменения цвета и уберите их в сторону.
4. В ту же сковороду добавьте оставшиеся четыре чайные ложки топленого масла, семена тмина. Когда начнут потрескивать, добавьте нарезанный лук. Увеличьте огонь до максимума и готовьте, помешивая, в течение трех минут.
5. Влейте томатную жидкость и готовьте на среднем огне 4 минуты. После этого добавьте соль и рис, тщательно перемешайте.
6. Влейте 450 мл горячей воды, доведите до кипения, затем убавьте огонь. Добавьте обжаренные кешью и сок лимона. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 8 минут.
7. Через восемь минут снимайте сковороду с огня и оставьте на 5 минут перед подачей. К рису можно приготовить мясо, либо йогурт, пишет The Guardian.
Тмин (лат. Cárum) — род многолетних или двулетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae), из которых наиболее известен вид Тмин обыкновенный (Carum carvi), используемый как пряность.
