Индийский шедевр у вас дома: томаты превратят рис в кулинарный хит

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Томаты являются основным ингредиентом индийской кухни, придавая множеству блюд яркий цвет и насыщенный вкус. Их универсальность делает блюда более цельными, а естественная кислинка прекрасно уравновешивает специи.

Фото: commons.wikimedia.org by Bawani Sri Jayaveeran, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рис с овощами

Для готовки лучше использовать твердые спелые овощи, так как они сохраняют текстуру, выделяют нужное количество сока, не превращаясь в кашу, и обеспечивают идеальный баланс между сладким и кислым вкусом.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты на 4 порции:

250 г риса басмати;

2 крупных томата, нарезанных крупными кубиками;

6 ч. л. топленого сливочного масла;

20 г орехов кешью;

1 ч. л. семян тмина;

1 тонко нарезанная луковица;

сок ½ лимона;

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Замочите рис в холодной воде на 15 минут. Затем слейте воду и тщательно промойте рис под проточной водой.



2. Положите нарезанные помидоры в блендер и измельчи их в пюре. Процедите полученное пюре через сито.



3. Налейте две чайные ложки топленого масла в широкую сковороду с крышкой и поставьте на слабый огонь. Легко обжарьте орехи кешью до изменения цвета и уберите их в сторону.



4. В ту же сковороду добавьте оставшиеся четыре чайные ложки топленого масла, семена тмина. Когда начнут потрескивать, добавьте нарезанный лук. Увеличьте огонь до максимума и готовьте, помешивая, в течение трех минут.



5. Влейте томатную жидкость и готовьте на среднем огне 4 минуты. После этого добавьте соль и рис, тщательно перемешайте.



6. Влейте 450 мл горячей воды, доведите до кипения, затем убавьте огонь. Добавьте обжаренные кешью и сок лимона. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 8 минут.



7. Через восемь минут снимайте сковороду с огня и оставьте на 5 минут перед подачей. К рису можно приготовить мясо, либо йогурт, пишет The Guardian.

Уточнения

Тмин (лат. Cárum) — род многолетних или двулетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae), из которых наиболее известен вид Тмин обыкновенный (Carum carvi), используемый как пряность.



