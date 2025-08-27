Индийский шедевр у вас дома: томаты превратят рис в кулинарный хит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Еда

Томаты являются основным ингредиентом индийской кухни, придавая множеству блюд яркий цвет и насыщенный вкус. Их универсальность делает блюда более цельными, а естественная кислинка прекрасно уравновешивает специи.

Рис с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Bawani Sri Jayaveeran, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рис с овощами

Для готовки лучше использовать твердые спелые овощи, так как они сохраняют текстуру, выделяют нужное количество сока, не превращаясь в кашу, и обеспечивают идеальный баланс между сладким и кислым вкусом. 

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты на 4 порции:

  • 250 г риса басмати;
  • 2 крупных томата, нарезанных крупными кубиками;
  • 6 ч. л. топленого сливочного масла;
  • 20 г орехов кешью;
  • 1 ч. л. семян тмина;
  • 1 тонко нарезанная луковица;
  • сок ½ лимона;
  • соль по вкусу.

 Приготовление:

1. Замочите рис в холодной воде на 15 минут. Затем слейте воду и тщательно промойте рис под проточной водой.
   
2. Положите нарезанные помидоры в блендер и измельчи их в пюре. Процедите полученное пюре через сито.
   
3. Налейте две чайные ложки топленого масла в широкую сковороду с крышкой и поставьте на слабый огонь. Легко обжарьте орехи кешью до изменения цвета и уберите их в сторону.
   
4. В ту же сковороду добавьте оставшиеся четыре чайные ложки топленого масла, семена тмина. Когда начнут потрескивать, добавьте нарезанный лук. Увеличьте огонь до максимума и готовьте, помешивая, в течение трех минут.
   
5. Влейте томатную жидкость и готовьте на среднем огне 4 минуты. После этого добавьте соль и рис, тщательно перемешайте.
   
6. Влейте 450 мл горячей воды, доведите до кипения, затем убавьте огонь. Добавьте обжаренные кешью и сок лимона. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 8 минут.
   
7. Через восемь минут снимайте сковороду с огня и оставьте на 5 минут перед подачей. К рису можно приготовить мясо, либо йогурт, пишет The Guardian.

Уточнения

Тмин (лат. Cárum) — род многолетних или двулетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae), из которых наиболее известен вид Тмин обыкновенный (Carum carvi), используемый как пряность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
