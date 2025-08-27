Нежное печенье с апельсином: простой рецепт, который превратит чаепитие в праздник

Ароматное и нежное песочное печенье с апельсиновым вкусом — идеальное дополнение к чашке чая или кофе. Благодаря свежему соку и цедре оно получается лёгким и свежим, а сахарная пудра придаёт ему праздничный вид.
Мука пшеничная хлебопекарная — 260 г
Сливочное масло (мягкое) — 160 г
Кукурузный крахмал — 2 ч. л. (20 г)
Апельсин — 2 шт. (примерно 250 г)
Сахар — 120 г
Соль — 0,5 ч. л.
Сахарная пудра — 160 г
По желанию можно добавить в пудру немного корицы, имбиря или мускатного ореха для пряного акцента.
Приготовление займёт чуть больше часа (с учётом охлаждения теста), зато результат превзойдёт ожидания: печенье выходит рассыпчатым, ароматным и тающим во рту.
Заранее достаньте масло из холодильника (примерно за полчаса до начала). Подготовьте миски, тёрку, сито и противень с пергаментом.
Готовить апельсиновое печенье совсем несложно — все шаги простые и не требуют особых навыков. Главное — заранее охладить тесто и не передержать заготовки в духовке, чтобы сохранить мягкость внутри и нежную корочку снаружи.
В миске соедините масло с сахаром и взбейте венчиком до лёгкой пышности.
Снимите цедру с апельсинов и выжмите сок (нужно примерно 2 ст. л.). Вмешайте всё в масляную смесь.
Смешайте муку, крахмал и соль. Просейте к маслу с сахаром и апельсином. Быстро замесите мягкое тесто.
Заверните массу в плёнку и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Разделите тесто на две части, скатайте "колбаски" диаметром около 3-4 см. Нарежьте кружочками толщиной 7-8 мм.
Разложите заготовки на противне, оставив промежутки. Выпекайте 13-15 минут при 180 °C до лёгкого золотистого оттенка.
Тёплое печенье аккуратно обваляйте в сахарной пудре.
Переложите на тарелку, украсьте по желанию и подавайте к чаю, кофе или горячему какао. Это печенье одинаково хорошо и для семейного чаепития, и для праздничного стола.
