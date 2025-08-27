Нежное печенье с апельсином: простой рецепт, который превратит чаепитие в праздник

Ароматное и нежное песочное печенье с апельсиновым вкусом — идеальное дополнение к чашке чая или кофе. Благодаря свежему соку и цедре оно получается лёгким и свежим, а сахарная пудра придаёт ему праздничный вид.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Апельсиновое печенье

Ингредиенты (на 15 штук)

Мука пшеничная хлебопекарная — 260 г

Сливочное масло (мягкое) — 160 г

Кукурузный крахмал — 2 ч. л. (20 г)

Апельсин — 2 шт. (примерно 250 г)

Сахар — 120 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сахарная пудра — 160 г

По желанию можно добавить в пудру немного корицы, имбиря или мускатного ореха для пряного акцента.

Приготовление займёт чуть больше часа (с учётом охлаждения теста), зато результат превзойдёт ожидания: печенье выходит рассыпчатым, ароматным и тающим во рту.

Подготовка

Заранее достаньте масло из холодильника (примерно за полчаса до начала). Подготовьте миски, тёрку, сито и противень с пергаментом.

Как готовить

Готовить апельсиновое печенье совсем несложно — все шаги простые и не требуют особых навыков. Главное — заранее охладить тесто и не передержать заготовки в духовке, чтобы сохранить мягкость внутри и нежную корочку снаружи.

Взбить основу

В миске соедините масло с сахаром и взбейте венчиком до лёгкой пышности.

Добавить цитрусовую нотку

Снимите цедру с апельсинов и выжмите сок (нужно примерно 2 ст. л.). Вмешайте всё в масляную смесь.

Смешать сухие продукты

Смешайте муку, крахмал и соль. Просейте к маслу с сахаром и апельсином. Быстро замесите мягкое тесто.

Охладить

Заверните массу в плёнку и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Сформировать печенье

Разделите тесто на две части, скатайте "колбаски" диаметром около 3-4 см. Нарежьте кружочками толщиной 7-8 мм.

Выпечь

Разложите заготовки на противне, оставив промежутки. Выпекайте 13-15 минут при 180 °C до лёгкого золотистого оттенка.

Обвалять в пудре

Тёплое печенье аккуратно обваляйте в сахарной пудре.

Подача

Переложите на тарелку, украсьте по желанию и подавайте к чаю, кофе или горячему какао. Это печенье одинаково хорошо и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Уточнения

