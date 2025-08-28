Забудьте про сложные рецепты: эта луковая фриттата готовится из 6 ингредиентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кто сказал, что для вкусного блюда нужно много ингредиентов? С этой луковой фриттатой вы сможете порадовать себя и своих близких, используя лишь несколько простых ингредиентов и базовые кухонные инструменты. Главное — правильная техника приготовления и свежие продукты.

Фриттата
Фото: commons.wikimedia.org by John Freeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фриттата

Секрет идеальной фриттаты не в дорогих ингредиентах, а в мастерстве повара и тщательном подходе к каждому этапу. Лук должен быть свежим, а яйца — максимально свежими. Также вам понадобятся большая сковорода, мандолина, миска, вилка и противень, информирует buttalapasta.it.

Как приготовить вкусную луковую фриттату: пошаговый рецепт

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты

  • 4 яйца;
  • 3 крупные золотистые луковицы;
  • 60 г тёртого сыра пармезан;
  • 1,5 стакана воды;
  • соль и перец по вкусу;
  • оливковое масло холодного отжима по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или ломтиками с помощью острого ножа или мандолины.
  2. Разогрейте большую сковороду с небольшим количеством оливкового масла на медленном огне.
  3. Выложите нарезанный лук в сковороду и обжаривайте, периодически помешивая, около 15 минут, пока он не станет мягким и золотистым.
  4. Через 5 минут после начала обжарки добавьте воду и продолжайте готовить на медленном огне, пока жидкость полностью не испарится.
  5. В отдельной миске разбейте яйца, добавьте щепотку соли, немного молотого перца и тёртый пармезан. Тщательно взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции.
  6. Как только лук станет мягким, снимите его с огня и дайте немного остыть.
    Добавьте обжаренный лук в яичную смесь и хорошо перемешайте, чтобы лук равномерно распределился.
  7. Подготовьте круглую форму для выпечки диаметром 18-20 см. Смажьте её небольшим количеством оливкового масла.
  8. Вылейте яично-луковую смесь в форму и равномерно распределите её по дну.
  9. Поставьте форму в предварительно разогретую до 200 °C (400 °F) духовку и запекайте фриттату около 15-20 минут, до золотистой корочки сверху.

Подача

Когда фриттата будет готова, достаньте её из духовки и дайте немного остыть.
Подавайте горячей, нарезав на порции.

Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным блюдом!

Уточнения

Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

