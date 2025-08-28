Забудьте про сложные рецепты: эта луковая фриттата готовится из 6 ингредиентов

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что для вкусного блюда нужно много ингредиентов? С этой луковой фриттатой вы сможете порадовать себя и своих близких, используя лишь несколько простых ингредиентов и базовые кухонные инструменты. Главное — правильная техника приготовления и свежие продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by John Freeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фриттата

Секрет идеальной фриттаты не в дорогих ингредиентах, а в мастерстве повара и тщательном подходе к каждому этапу. Лук должен быть свежим, а яйца — максимально свежими. Также вам понадобятся большая сковорода, мандолина, миска, вилка и противень, информирует buttalapasta.it.

Как приготовить вкусную луковую фриттату: пошаговый рецепт

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты

4 яйца;

3 крупные золотистые луковицы;

60 г тёртого сыра пармезан;

1,5 стакана воды;

соль и перец по вкусу;

оливковое масло холодного отжима по вкусу.

Приготовление

Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или ломтиками с помощью острого ножа или мандолины. Разогрейте большую сковороду с небольшим количеством оливкового масла на медленном огне. Выложите нарезанный лук в сковороду и обжаривайте, периодически помешивая, около 15 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Через 5 минут после начала обжарки добавьте воду и продолжайте готовить на медленном огне, пока жидкость полностью не испарится. В отдельной миске разбейте яйца, добавьте щепотку соли, немного молотого перца и тёртый пармезан. Тщательно взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Как только лук станет мягким, снимите его с огня и дайте немного остыть.

Добавьте обжаренный лук в яичную смесь и хорошо перемешайте, чтобы лук равномерно распределился. Подготовьте круглую форму для выпечки диаметром 18-20 см. Смажьте её небольшим количеством оливкового масла. Вылейте яично-луковую смесь в форму и равномерно распределите её по дну. Поставьте форму в предварительно разогретую до 200 °C (400 °F) духовку и запекайте фриттату около 15-20 минут, до золотистой корочки сверху.

Подача

Когда фриттата будет готова, достаньте её из духовки и дайте немного остыть.

Подавайте горячей, нарезав на порции.

Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным блюдом!

Уточнения

Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

