Секреты выбора сыра: 5 шагов к защите от подделки

В последние годы болгарские потребители всё чаще сталкиваются с продуктами, которые продаются как "сыр", но не имеют ничего общего с традиционным молочным продуктом. Некоторые производители пытаются снизить себестоимость, заменяя молоко растительными жирами, крахмалом и добавками. Это не только угрожает здоровью, но и вводит покупателей в заблуждение.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, за полгода было произведено почти 6000 тонн поддельного сыра. Наибольшие объёмы были зафиксированы в марте (1095 тонн) и июне (1049 тонн). Однако производство таких продуктов снижается: за первую половину прошлого года продали 6391 тонну поддельного сыра, сообщает dariknews.bg.
Согласно Болгарскому государственному стандарту, "сыр" — это молочный продукт из молока и закваски с определённым содержанием жира и белка. Продукты с растительными жирами должны быть помечены как "имитирующий продукт" или "продукт с растительными жирами".
Эксперты советуют обращать внимание на следующие признаки:
Диетологи предупреждают, что регулярное употребление продуктов с растительными жирами, особенно пальмовым маслом и гидрогенизированными жирами, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Такие продукты создают иллюзию потребления молочных белков и кальция, но организм не получает этих полезных веществ.
Настоящий сыр — важная часть болгарской культуры. Чтобы быть уверенным в качестве продукта, нужно быть внимательным потребителем. Этикетка, вкус, цена и консистенция помогут определить, перед вами настоящий сыр или подделка.
