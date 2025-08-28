Секреты выбора сыра: 5 шагов к защите от подделки

3:15 Your browser does not support the audio element. Еда

В последние годы болгарские потребители всё чаще сталкиваются с продуктами, которые продаются как "сыр", но не имеют ничего общего с традиционным молочным продуктом. Некоторые производители пытаются снизить себестоимость, заменяя молоко растительными жирами, крахмалом и добавками. Это не только угрожает здоровью, но и вводит покупателей в заблуждение.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, за полгода было произведено почти 6000 тонн поддельного сыра. Наибольшие объёмы были зафиксированы в марте (1095 тонн) и июне (1049 тонн). Однако производство таких продуктов снижается: за первую половину прошлого года продали 6391 тонну поддельного сыра, сообщает dariknews.bg.

Что говорит болгарский закон?

Согласно Болгарскому государственному стандарту, "сыр" — это молочный продукт из молока и закваски с определённым содержанием жира и белка. Продукты с растительными жирами должны быть помечены как "имитирующий продукт" или "продукт с растительными жирами".

Как выбрать настоящий сыр?

Эксперты советуют обращать внимание на следующие признаки:

Этикетка: настоящий сыр должен содержать только молоко, закваску, дрожжи и соль. Наличие "растительных жиров", "пальмового масла", "крахмала" или "эмульгаторов" указывает на подделку. Цена: традиционный сыр имеет свою цену. Если вы видите белый рассольный сыр по цене ниже 10 левов (около 300 рублей) за килограмм, это, вероятно, подделка. Внешний вид и консистенция: настоящий сыр плотный, крошится, но не как мел и не становится резиновым. При нарезке он слегка влажный от рассола, но без жирного налёта на ноже. Вкус: натуральный сыр имеет слегка кисловатый вкус из-за закваски. Слишком нейтральный, маслянистый или искусственно солёный вкус указывает на подделку. Плавление: при нагревании или запекании настоящий сыр расплавляется и темнеет. Имитаторы могут растекаться жирными пятнами или вообще не плавиться.

Риски для здоровья

Диетологи предупреждают, что регулярное употребление продуктов с растительными жирами, особенно пальмовым маслом и гидрогенизированными жирами, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Такие продукты создают иллюзию потребления молочных белков и кальция, но организм не получает этих полезных веществ.

Как защитить себя?

Внимательно читайте этикетки.

Выбирайте бренды, которые соответствуют требованиям BDS.

Проверяйте наличие сертификатов и маркировок.

Покупайте в проверенных магазинах, а не на рынках.

Настоящий сыр — важная часть болгарской культуры. Чтобы быть уверенным в качестве продукта, нужно быть внимательным потребителем. Этикетка, вкус, цена и консистенция помогут определить, перед вами настоящий сыр или подделка.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

