5 причин полюбить тартар: этот соус преобразит ваши блюда до неузнаваемости

Еда

Соус тартар, один из самых любимых соусов в классической кулинарии, славится своей кремовой текстурой и освежающим, слегка кисловатым вкусом. Он не только невероятно вкусен, но и универсален, прекрасно дополняя самые разные блюда.

Соус тартар
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус тартар

Этот соус представляет собой обогащённый майонез с добавлением мелко нарезанных солёных огурцов, каперсов, лука-шалота (или репчатого лука), лимонного сока и свежей зелени — петрушки, укропа или эстрагона. Благодаря такому сочетанию ингредиентов, тартар обладает сложным, но гармоничным вкусом, который идеально подходит к широкому спектру блюд, сообщает gotvach.bg.

Сочетание с рыбой и морепродуктами

В западноевропейской кухне соус тартар особенно популярен в сочетании с рыбой. Жареное филе белой рыбы, такой как треска или хек, приобретает новый вкус благодаря этому соусу. Его кислотность балансирует жирность панировки, а свежесть трав подчёркивает морской аромат. Тартар также отлично подходит к морепродуктам: хрустящие кальмары, креветки или мидии станут изысканным дополнением к этому соусу. В североевропейской кухне тартар часто подают к рыбе холодного копчения, например, к лососю или форели.

Вегетарианские блюда

В последние годы всё больше людей выбирают вегетарианские блюда, и тартар прекрасно вписывается в эту категорию. Запечённые или обжаренные овощи, такие как цуккини, баклажаны, цветная капуста и брокколи, приобретают дополнительную глубину вкуса с добавлением этого соуса. Тартар также может быть использован в качестве дипа для хрустящего картофеля фри, запечённого батата или домашних овощных фрикаделек. Его кислотность освежает и "разбавляет" тяжёлые ингредиенты, не доминируя над их вкусом.

Сэндвичи и бургеры

Тартар — идеальное дополнение к сэндвичам и бургерам. Небольшое количество этого соуса может превратить обычный сэндвич в гастрономическое событие. Он прекрасно сочетается с курицей, жареными овощами, копчёностями и рыбой. В бургерах с тунцом или домашних рыбных котлетах тартар добавит свежести и утончённости. В современных интерпретациях этот соус используется как альтернатива традиционным майонезным соусам для сэндвичей с яйцом, авокадо или фалафелем.

Украшение и подача

Соус тартар можно подавать не только как дополнение к основным блюдам, но и как самостоятельный соус для закусок и гарниров. Он станет элегантным дополнением к домашнему картофелю фри, тостам, крекерам или свежим овощам на вечеринке или неформальной встрече. В некоторых традиционных кухнях его даже подают к варёному картофелю, яйцам или колбаскам, особенно в холодное время года.

Таким образом, соус тартар — это универсальный и изысканный соус, который способен украсить и разнообразить любое блюдо.

Уточнения

Соус тарта́р (фр. sauce tartare — «татарский соус») — холодный соус европейской кухни на основе майонеза с измельчённым репчатым луком, маринованными огурцами, каперсами, оливками и петрушкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
