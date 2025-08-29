Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе аромат запеченных баклажанов с чесноком, сочные помидоры и расплавленный сыр — именно такие ассоциации вызывает традиционная греческая запеканка. Это блюдо сочетает в себе легкость овощей и насыщенный вкус сыра, создавая идеальный баланс между полезным и невероятно вкусным. Идеально подходит для семейного ужина или приема гостей.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка с помидорами черри

Ингредиенты

2 баклажана

3 помидора

2 болгарских перца

3 зубчика чеснока

4-5 столовых ложек оливкового масла

150 г рассольного сыра или халуми

100 г тертого желтого сыра или моцареллы

1 чайная ложка орегано

Свежая петрушка для подачи

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их кубиками среднего размера, посолите и оставьте на 20 минут. Это поможет удалить лишнюю горечь. После промойте и обсушите. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Обжарьте баклажаны и нарезанный болгарский перец до золотистого цвета и мягкости. Возьмите формы для запекания. Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала баклажаны с перцем, затем помидоры, нарезанные кружочками. Каждый слой посыпайте измельченным чесноком, орегано, солью и перцем. Добавляйте кубики рассольного сыра или халуми. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Сбрызните верхний слой оливковым маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте запеканку около 25-30 минут до готовности овощей. За пять минут до окончания приготовления посыпьте тертым сыром и верните в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал золотистую корочку.

Подача

Готовую запеканку подавайте теплой, украсив свежей петрушкой. Она прекрасно сочетается с хрустящим хлебом и легким салатом, пишет recepti.gotvach.bg.

Советы

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного лимонного сока

Если используете халуми, помните что он хорошо держит форму при запекании

Блюдо можно приготовить в одной большой форме для запекания

Остатки запеканки еще вкуснее на следующий день

Эта запеканка не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и перенесет вас на солнечное побережье Греции, где еда — это не просто прием пищи, а целое искусство наслаждения жизнью.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

