Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов

Представьте себе аромат запеченных баклажанов с чесноком, сочные помидоры и расплавленный сыр — именно такие ассоциации вызывает традиционная греческая запеканка. Это блюдо сочетает в себе легкость овощей и насыщенный вкус сыра, создавая идеальный баланс между полезным и невероятно вкусным. Идеально подходит для семейного ужина или приема гостей.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с помидорами черри
Ингредиенты
2 баклажана
3 помидора
2 болгарских перца
3 зубчика чеснока
4-5 столовых ложек оливкового масла
150 г рассольного сыра или халуми
100 г тертого желтого сыра или моцареллы
1 чайная ложка орегано
Свежая петрушка для подачи
Соль и перец по вкусу
Приготовление
Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их кубиками среднего размера, посолите и оставьте на 20 минут. Это поможет удалить лишнюю горечь. После промойте и обсушите.
Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Обжарьте баклажаны и нарезанный болгарский перец до золотистого цвета и мягкости.
Возьмите формы для запекания. Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала баклажаны с перцем, затем помидоры, нарезанные кружочками. Каждый слой посыпайте измельченным чесноком, орегано, солью и перцем. Добавляйте кубики рассольного сыра или халуми.
Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Сбрызните верхний слой оливковым маслом.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте запеканку около 25-30 минут до готовности овощей.
За пять минут до окончания приготовления посыпьте тертым сыром и верните в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал золотистую корочку.
Подача
Готовую запеканку подавайте теплой, украсив свежей петрушкой. Она прекрасно сочетается с хрустящим хлебом и легким салатом, пишет recepti.gotvach.bg.
Советы
Для более насыщенного вкуса можно добавить немного лимонного сока Если используете халуми, помните что он хорошо держит форму при запекании Блюдо можно приготовить в одной большой форме для запекания Остатки запеканки еще вкуснее на следующий день
Эта запеканка не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и перенесет вас на солнечное побережье Греции, где еда — это не просто прием пищи, а целое искусство наслаждения жизнью.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).