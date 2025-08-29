Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Представьте себе аромат запеченных баклажанов с чесноком, сочные помидоры и расплавленный сыр — именно такие ассоциации вызывает традиционная греческая запеканка. Это блюдо сочетает в себе легкость овощей и насыщенный вкус сыра, создавая идеальный баланс между полезным и невероятно вкусным. Идеально подходит для семейного ужина или приема гостей.

Запеканка с помидорами черри
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с помидорами черри

Ингредиенты

  • 2 баклажана
  • 3 помидора
  • 2 болгарских перца
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 столовых ложек оливкового масла
  • 150 г рассольного сыра или халуми
  • 100 г тертого желтого сыра или моцареллы
  • 1 чайная ложка орегано
  • Свежая петрушка для подачи
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их кубиками среднего размера, посолите и оставьте на 20 минут. Это поможет удалить лишнюю горечь. После промойте и обсушите.
  2. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Обжарьте баклажаны и нарезанный болгарский перец до золотистого цвета и мягкости.
  3. Возьмите формы для запекания. Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала баклажаны с перцем, затем помидоры, нарезанные кружочками. Каждый слой посыпайте измельченным чесноком, орегано, солью и перцем. Добавляйте кубики рассольного сыра или халуми.
  4. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Сбрызните верхний слой оливковым маслом.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте запеканку около 25-30 минут до готовности овощей.
  6. За пять минут до окончания приготовления посыпьте тертым сыром и верните в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал золотистую корочку.

Подача

Готовую запеканку подавайте теплой, украсив свежей петрушкой. Она прекрасно сочетается с хрустящим хлебом и легким салатом, пишет recepti.gotvach.bg.

Советы

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного лимонного сока
Если используете халуми, помните что он хорошо держит форму при запекании
Блюдо можно приготовить в одной большой форме для запекания
Остатки запеканки еще вкуснее на следующий день

Эта запеканка не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и перенесет вас на солнечное побережье Греции, где еда — это не просто прием пищи, а целое искусство наслаждения жизнью.

Уточнения



Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
