Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант

Голубцы любят многие, но готовить их решаются не все. Долгое разборывание капусты, заворачивание начинки в листья и возня с соусом — процесс утомительный. К счастью, есть "ленивый" вариант, который позволяет насладиться вкусом блюда без сложностей.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

В чём суть ленивого метода

Вместо того чтобы заворачивать начинку в листья капусты, все ингредиенты просто смешиваются и превращаются в сочные котлетки, которые затем запекаются в духовке. Вкус получается тот же, а сил уходит в разы меньше.

Рецепт ленивых голубцов

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 г,

фарш — 450 г,

рис — 1/2 стакана (отварить заранее),

лук — 1 шт. (мелко нарезать),

яйцо — 1 шт.,

масло для формы.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту и соедините её с рисом, луком, фаршем и яйцом. Сформируйте "котлетки" и уложите в смазанную форму. Запекайте при 180 °C около 20 минут. Залейте соусом из томатов с овощами и готовьте ещё 30 минут.

Блюдо получается сочным, ароматным и ничем не уступает классическим голубцам. Но готовится в два раза быстрее и проще, без "разборки" капусты и сворачивания начинок.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

