Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант

1:23
Еда

Голубцы любят многие, но готовить их решаются не все. Долгое разборывание капусты, заворачивание начинки в листья и возня с соусом — процесс утомительный. К счастью, есть "ленивый" вариант, который позволяет насладиться вкусом блюда без сложностей.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

В чём суть ленивого метода

Вместо того чтобы заворачивать начинку в листья капусты, все ингредиенты просто смешиваются и превращаются в сочные котлетки, которые затем запекаются в духовке. Вкус получается тот же, а сил уходит в разы меньше.

Рецепт ленивых голубцов

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 500 г,

  • фарш — 450 г,

  • рис — 1/2 стакана (отварить заранее),

  • лук — 1 шт. (мелко нарезать),

  • яйцо — 1 шт.,

  • масло для формы.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту и соедините её с рисом, луком, фаршем и яйцом.

  2. Сформируйте "котлетки" и уложите в смазанную форму.

  3. Запекайте при 180 °C около 20 минут.

  4. Залейте соусом из томатов с овощами и готовьте ещё 30 минут.

Блюдо получается сочным, ароматным и ничем не уступает классическим голубцам. Но готовится в два раза быстрее и проще, без "разборки" капусты и сворачивания начинок.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

