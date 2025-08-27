Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант

Голубцы любят многие, но готовить их решаются не все. Долгое разборывание капусты, заворачивание начинки в листья и возня с соусом — процесс утомительный. К счастью, есть "ленивый" вариант, который позволяет насладиться вкусом блюда без сложностей.
Вместо того чтобы заворачивать начинку в листья капусты, все ингредиенты просто смешиваются и превращаются в сочные котлетки, которые затем запекаются в духовке. Вкус получается тот же, а сил уходит в разы меньше.
Ингредиенты:
капуста белокочанная — 500 г,
фарш — 450 г,
рис — 1/2 стакана (отварить заранее),
лук — 1 шт. (мелко нарезать),
яйцо — 1 шт.,
масло для формы.
Приготовление:
Нашинкуйте капусту и соедините её с рисом, луком, фаршем и яйцом.
Сформируйте "котлетки" и уложите в смазанную форму.
Запекайте при 180 °C около 20 минут.
Залейте соусом из томатов с овощами и готовьте ещё 30 минут.
Блюдо получается сочным, ароматным и ничем не уступает классическим голубцам. Но готовится в два раза быстрее и проще, без "разборки" капусты и сворачивания начинок.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
