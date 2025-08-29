Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малейшая оплошность обернулась бедой — пчёлы, созданные для пользы, стали смертельной угрозой
Один продукт, два результата: мясо хранит секрет стройности и полноты одновременно
Вопреки санкциям: металлурги нашли лазейку в логистике
В США на аукционе Honda продана в 9 раз дороже своей первоначальной цены
По следам предков: ДНК неандертальцев проливает свет на эволюцию человека
Тысячи россиян теряют до 45 тысяч рублей: многие не знают об этом вычете
Листья и стебли не мусор: как ботва превращает грядки в плодородный аккумулятор
Санторини в унынии: каким оказался летний сезон для знаменитого острова
Слава продолжает делиться тайнами своего прошлого: вот почему отношения с Данилицким были кошмаром

Шоколадная глазурь и нежный творожный крем: торт, который вы будете готовить снова и снова

2:02
Еда

Сегодня мы хотим порадовать вас рецептом нежного и ароматного торта, который станет украшением любого стола. Тесто для торта готовится просто и быстро, а творожный крем и шоколадная глазурь придадут ему изысканный вкус. Следуйте инструкциям портала fresh.iprima.cz, и у вас получится настоящий кулинарный шедевр.

Творожный торт
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный торт

Ингредиенты

Тесто:

  • яйцо — 6 шт.
  • сахарная пудра — 100 г
  • сливочное масло — 20 г
  • мука полукрупного помола — 120 г
  • разрыхлитель
  • какао — 30 г

Крем:

  • сливочное масло — 250 г
  • творог — 500 г
  • мягкий творог — 250 г
  • ванильный сахар — 20 г

Глазурь:

  • кулинарный шоколад — 120 г
  • сливочное масло — 100 г
  • цельное молоко — 2 ст. л.

Приготовление

Тесто

  1. Взбейте яйца с сахарной пудрой до образования пышной массы.
  2. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте.
  3. Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и какао, продолжая взбивать до однородности.
  4. Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут.
  6. Дайте коржу остыть, затем разрежьте его на два или три слоя.

Крем

  1. Взбейте мягкое сливочное масло до пышности.
  2. Добавьте творог и продолжайте взбивать до однородности.
  3. В конце добавьте ванильный сахар и снова перемешайте.
  4. Промажьте коржи кремом, укладывая их друг на друга.

Глазурь

  1. Растопите шоколад на водяной бане, добавив сливочное масло и молоко.
  2. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник на 1–2 часа для застывания.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Еда и рецепты
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали Аудио 
Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс
Военные новости
Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Один продукт, два результата: мясо хранит секрет стройности и полноты одновременно
Вопреки санкциям: металлурги нашли лазейку в логистике
В США на аукционе Honda продана в 9 раз дороже своей первоначальной цены
По следам предков: ДНК неандертальцев проливает свет на эволюцию человека
Тысячи россиян теряют до 45 тысяч рублей: многие не знают об этом вычете
Листья и стебли не мусор: как ботва превращает грядки в плодородный аккумулятор
Санторини в унынии: каким оказался летний сезон для знаменитого острова
Слава продолжает делиться тайнами своего прошлого: вот почему отношения с Данилицким были кошмаром
Главный антитренд 2025 года: цвет, который делает комнату раздражающей
Шоколадная глазурь и нежный творожный крем: торт, который вы будете готовить снова и снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.