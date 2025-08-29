Шоколадная глазурь и нежный творожный крем: торт, который вы будете готовить снова и снова

Сегодня мы хотим порадовать вас рецептом нежного и ароматного торта, который станет украшением любого стола. Тесто для торта готовится просто и быстро, а творожный крем и шоколадная глазурь придадут ему изысканный вкус. Следуйте инструкциям портала fresh.iprima.cz, и у вас получится настоящий кулинарный шедевр.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный торт

Ингредиенты

Тесто:

яйцо — 6 шт.

сахарная пудра — 100 г

сливочное масло — 20 г

мука полукрупного помола — 120 г

разрыхлитель

какао — 30 г

Крем:

сливочное масло — 250 г

творог — 500 г

мягкий творог — 250 г

ванильный сахар — 20 г

Глазурь:

кулинарный шоколад — 120 г

сливочное масло — 100 г

цельное молоко — 2 ст. л.

Приготовление

Тесто

Взбейте яйца с сахарной пудрой до образования пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и какао, продолжая взбивать до однородности. Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут. Дайте коржу остыть, затем разрежьте его на два или три слоя.

Крем

Взбейте мягкое сливочное масло до пышности. Добавьте творог и продолжайте взбивать до однородности. В конце добавьте ванильный сахар и снова перемешайте. Промажьте коржи кремом, укладывая их друг на друга.

Глазурь

Растопите шоколад на водяной бане, добавив сливочное масло и молоко. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник на 1–2 часа для застывания.

Уточнения

