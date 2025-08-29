Шоколадная глазурь и нежный творожный крем: торт, который вы будете готовить снова и снова

Сегодня мы хотим порадовать вас рецептом нежного и ароматного торта, который станет украшением любого стола. Тесто для торта готовится просто и быстро, а творожный крем и шоколадная глазурь придадут ему изысканный вкус. Следуйте инструкциям портала fresh.iprima.cz, и у вас получится настоящий кулинарный шедевр.
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный торт
Ингредиенты
Тесто:
яйцо — 6 шт.
сахарная пудра — 100 г
сливочное масло — 20 г
мука полукрупного помола — 120 г
разрыхлитель
какао — 30 г
Крем:
сливочное масло — 250 г
творог — 500 г
мягкий творог — 250 г
ванильный сахар — 20 г
Глазурь:
кулинарный шоколад — 120 г
сливочное масло — 100 г
цельное молоко — 2 ст. л.
Приготовление
Тесто
Взбейте яйца с сахарной пудрой до образования пышной массы.
Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте.
Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и какао, продолжая взбивать до однородности.
Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут.
Дайте коржу остыть, затем разрежьте его на два или три слоя.
Крем
Взбейте мягкое сливочное масло до пышности.
Добавьте творог и продолжайте взбивать до однородности.
В конце добавьте ванильный сахар и снова перемешайте.
Промажьте коржи кремом, укладывая их друг на друга.
Глазурь
Растопите шоколад на водяной бане, добавив сливочное масло и молоко.
Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник на 1–2 часа для застывания.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.