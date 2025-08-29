Вместо картофеля: этот секретный ингредиент делает ньокки воздушными и легкими

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кнедлики — культовое блюдо словацкой кухни, символизирующее сытный обед. Их можно приготовить из разных ингредиентов, включая кабачки, как это сделала участница конкурса "МастерШеф Чехия 2023" Люсия Книхова.

Кабачковые ньокки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кабачковые ньокки

Традиционные ньокки

Основу ньокков составляет картофельное тесто с мукой и яйцами, которое пропускают через сито в кипящую воду. Самый популярный вариант — ньокки с брынзой и беконом, ставшие символом горных хижин. Изначально это была еда бедняков, но благодаря вкусу и сытности, они завоевали популярность по всей Центральной Европе.

Региональные особенности

В Словакии их подают с брынзой, в Чехии — с капустой и копчёным мясом, в Польше — с творогом, а в Венгрии — с квашеной капустой. Клецки сочетаются с жирными гарнирами, такими как брынза и шкварки, но также популярны лёгкие варианты со сметаной, овощами или грибами. Вегетарианские версии и сочетания со свежей зеленью также находят своих поклонников, сообщает toprecepty. cz.

Нетрадиционные варианты

Всё чаще готовят ньокки из цельнозерновой, гречневой или полбяной муки, а также из кукурузной или рисовой для безглютеновых рецептов. Добавляют тыкву, свёклу или кабачки, придавая блюду лёгкость и яркий цвет.

Рецепт кабачковых ньокки от Люсии Книховой

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок (около 220 г после удаления семян и отжима)
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. соли
  • 120 г манной крупы
  • 120 г пшеничной муки
  • 250 г брынзы
  • Бекон, зелёный лук, петрушка для подачи

Приготовление

  1. Натрите кабачок на мелкой тёрке, отожмите лишнюю воду.
  2. Смешайте мякоть с яйцами, солью, манкой и мукой.
  3. Дайте тесту постоять, затем пропустите через насадку для ньокки в кипящую воду.
  4. Варите до всплытия, слейте воду и смешайте с брынзой.
  5. Добавьте обжаренный бекон, зелёный лук и петрушку.

Совет от Люсии

Регулируйте количество муки и манной крупы в зависимости от влажности кабачка.

Уточнения

Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо альпийской кухни, преимущественно итальянское, но также южнонемецкое и австрийское.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
