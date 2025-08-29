Вместо картофеля: этот секретный ингредиент делает ньокки воздушными и легкими

Кнедлики — культовое блюдо словацкой кухни, символизирующее сытный обед. Их можно приготовить из разных ингредиентов, включая кабачки, как это сделала участница конкурса "МастерШеф Чехия 2023" Люсия Книхова.
Основу ньокков составляет картофельное тесто с мукой и яйцами, которое пропускают через сито в кипящую воду. Самый популярный вариант — ньокки с брынзой и беконом, ставшие символом горных хижин. Изначально это была еда бедняков, но благодаря вкусу и сытности, они завоевали популярность по всей Центральной Европе.
В Словакии их подают с брынзой, в Чехии — с капустой и копчёным мясом, в Польше — с творогом, а в Венгрии — с квашеной капустой. Клецки сочетаются с жирными гарнирами, такими как брынза и шкварки, но также популярны лёгкие варианты со сметаной, овощами или грибами. Вегетарианские версии и сочетания со свежей зеленью также находят своих поклонников, сообщает toprecepty. cz.
Всё чаще готовят ньокки из цельнозерновой, гречневой или полбяной муки, а также из кукурузной или рисовой для безглютеновых рецептов. Добавляют тыкву, свёклу или кабачки, придавая блюду лёгкость и яркий цвет.
Регулируйте количество муки и манной крупы в зависимости от влажности кабачка.
Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо альпийской кухни, преимущественно итальянское, но также южнонемецкое и австрийское.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.