Вместо картофеля: этот секретный ингредиент делает ньокки воздушными и легкими

Кнедлики — культовое блюдо словацкой кухни, символизирующее сытный обед. Их можно приготовить из разных ингредиентов, включая кабачки, как это сделала участница конкурса "МастерШеф Чехия 2023" Люсия Книхова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кабачковые ньокки

Традиционные ньокки

Основу ньокков составляет картофельное тесто с мукой и яйцами, которое пропускают через сито в кипящую воду. Самый популярный вариант — ньокки с брынзой и беконом, ставшие символом горных хижин. Изначально это была еда бедняков, но благодаря вкусу и сытности, они завоевали популярность по всей Центральной Европе.

Региональные особенности

В Словакии их подают с брынзой, в Чехии — с капустой и копчёным мясом, в Польше — с творогом, а в Венгрии — с квашеной капустой. Клецки сочетаются с жирными гарнирами, такими как брынза и шкварки, но также популярны лёгкие варианты со сметаной, овощами или грибами. Вегетарианские версии и сочетания со свежей зеленью также находят своих поклонников, сообщает toprecepty. cz.

Нетрадиционные варианты

Всё чаще готовят ньокки из цельнозерновой, гречневой или полбяной муки, а также из кукурузной или рисовой для безглютеновых рецептов. Добавляют тыкву, свёклу или кабачки, придавая блюду лёгкость и яркий цвет.

Рецепт кабачковых ньокки от Люсии Книховой

Ингредиенты:

1 средний кабачок (около 220 г после удаления семян и отжима)

2 яйца

1 ч. л. соли

120 г манной крупы

120 г пшеничной муки

250 г брынзы

Бекон, зелёный лук, петрушка для подачи

Приготовление

Натрите кабачок на мелкой тёрке, отожмите лишнюю воду. Смешайте мякоть с яйцами, солью, манкой и мукой. Дайте тесту постоять, затем пропустите через насадку для ньокки в кипящую воду. Варите до всплытия, слейте воду и смешайте с брынзой. Добавьте обжаренный бекон, зелёный лук и петрушку.

Совет от Люсии

Регулируйте количество муки и манной крупы в зависимости от влажности кабачка.

Уточнения

Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо альпийской кухни, преимущественно итальянское, но также южнонемецкое и австрийское.

