Хотите ядреные огурчики с настоящим хрустом? Добавьте в банку один неожиданный лист

Ароматные, ядреные, с тем самым вкусом из детства — такие огурцы раньше готовили исключительно в дубовых бочках. Листья дуба и корень хрена придавали им плотность и знаменитый хруст. Сегодня бочку может позволить себе не каждый, но есть отличный способ получить практически такой же результат — заквасить огурцы в банках.

Квашеные огурцы в банках
Квашеные огурцы в банках

Этот рецепт хорош тем, что он не требует уксуса и максимально приближен к традиционному. Готовые огурчики не только украсят любой стол, но и принесут пользу: они богаты молочнокислыми бактериями, которые укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.

Подготовка ингредиентов

Для одной литровой банки понадобится около 600 г свежих огурцов. Чтобы они остались хрустящими, их лучше заранее замочить в холодной воде минимум на два часа. Затем тщательно промыть и срезать кончики с обеих сторон.

Из специй и добавок нужны:

  • лист дуба (1 шт.);

  • чеснок (1 зубчик);

  • укроп в зонтиках;

  • корень хрена (около 1 ч. л.);

  • гвоздика (2 бутона);

  • перец горошком (3 шт.);

  • лавровый лист (1 шт.).

Рассол готовится просто: на литр холодной воды берут 100 г соли и тщательно размешивают.

Процесс квашения

В подготовленную банку укладывают листья дуба, нарезанный чеснок, хрен и остальные специи. Огурцы ставят вертикально, максимально плотно друг к другу. После этого заливают холодным рассолом.

Банки прикрывают крышками и оставляют при комнатной температуре на четыре дня. Важно поставить их на поднос или тарелку: в процессе брожения рассол может немного переливаться через край.

Через несколько дней рассол становится мутным — это естественный процесс. На поверхности может появиться белый налет или даже пленочка, но пугаться не стоит: это молочнокислые бактерии.

Завершающий этап

Чтобы остановить брожение, огурцы вместе с банками промывают водой, смывая налет. Затем заливают чистой холодной водой до краев и закатывают ошпаренными крышками. На неделю заготовки оставляют при комнатной температуре, чтобы убедиться, что процесс квашения завершён.

Если вдруг крышки начали подниматься, банки придется открыть, снова промыть огурцы и повторить процесс. Хранить готовую консервацию можно всю зиму в прохладном и темном месте — в подвале, кладовке или на утепленном балконе.

Полезные нюансы

  • Листья дуба можно заменить вишневыми или смородиновыми — они тоже содержат дубильные вещества и сохраняют хруст.

  • Корень хрена добавляет пикантность, но при желании его можно заменить листом или вовсе исключить.

  • Если хочется меньше соли, допустимо использовать 80 г на литр воды, но тогда срок хранения будет короче.

  • Вода должна быть фильтрованной или бутилированной — от качества воды напрямую зависит вкус.

Квашеные огурцы в банках — это не только вкусная и полезная заготовка, но и возможность воссоздать в городской квартире атмосферу деревенской кухни. Листья дуба, хрен и правильный рассол делают их практически неотличимыми от бочковых, а процесс приготовления оказывается простым и доступным.

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

