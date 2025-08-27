Ваш суп будет пахнуть, как у бабушки: секретный ингредиент, который никто не замечает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иногда суп получается сытным, но "пустым" на вкус, даже если добавить соль и специи. Секрет профессиональных поваров прост — всё меняет один ингредиент, который часто игнорируют.

Щи из квашеной капусты по-сибирски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щи из квашеной капусты по-сибирски

Главный усилитель вкуса — корень сельдерея

Корень сельдерея придаёт бульону глубину и насыщенность. Его аромат не перебивает другие продукты, а усиливает их вкус. Именно поэтому шеф-повара кладут его почти во все базовые супы.

Как правильно использовать

  • На этапе закладки овощей. Сельдерей добавляют в начале варки вместе с луком и морковью.

  • Для прозрачных супов. Нарежьте крупными кусками — он сохранит форму.

  • Для крем-супов. Корень легко измельчается и делает текстуру бархатной.

  • В сухом виде. Сушёный сельдерей тоже подходит, но требует замачивания.

Универсальность вкуса

Сельдерей гармонично сочетается с мясом, рыбой, грибами и овощами. Даже в простом овощном супе он делает вкус более выразительным, особенно если специй минимум.

Почему именно корень

Стебли можно использовать, но они дают менее насыщенный результат. Корень остаётся лучшим вариантом для глубины вкуса и аромата.

Один кусочек корня сельдерея способен превратить обычный суп в ресторанное блюдо. Именно его отсутствие чаще всего делает домашние супы "плоскими".

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. 

Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
