Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ватикан зовёт в мир мёртвых: как забронировать экскурсию по Некрополю Скави
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Креатин даёт силу, но спецназ его боится: как добавка меняет тело и мозг
Болезни сердца подкрадываются раньше, чем кажется: чем россияне рискуют уже в 20 лет
Цвет стен управляет настроением и пространством: как подобрать обои для каждой комнаты
Боня рассказала, что её кот Мусик потратил одну из своих 9 кошачьих жизней
Вейпы травят медленнее, но вернее: почему их вред может быть смертельным
Тренд из интернета, который может оставить вас без улыбки: новая опасная мода среди подростков
Взлом Госуслуг превращает квартиры в общежития: как защититься от незаконной прописки мигрантов

Забудьте про маринад: мясо станет мягким и сочным за 5 минут с этим кухонным трюком

1:19
Еда

Жёсткое мясо может испортить любое блюдо. Но есть способ, который занимает всего 5 минут и не требует длительного маринования или специй.

шашлык
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
шашлык

Секрет мягкости — пищевая сода

Пищевая сода разрушает поверхностные волокна и помогает соку глубже проникать в ткань. В результате мясо становится нежным и сочным.

  • На 500 г мяса берут 1 чайную ложку соды.

  • Продукт натирают и оставляют на 5-10 минут.

  • После этого мясо нужно тщательно промыть под холодной водой, чтобы избежать привкуса.

Для какого мяса подходит

  • Говядина и свинина особенно хорошо реагируют на метод.

  • Для курицы время обработки должно быть короче.

  • На гриле этот приём помогает сохранить сочность даже при высоких температурах.

Дополнительные хитрости

  • В кулинарии иногда используют соду в сочетании с крахмалом — это похоже на китайскую технику "велюризации".

  • Важно не передержать мясо: слишком долгое воздействие сделает его рыхлым.

Сода не меняет вкус, если её смыть, но действует как катализатор мягкости. Всего одна ложка и пять минут способны превратить даже жёсткий кусок в нежный и сочный.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая
Авто
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Последние материалы
Тренд из интернета, который может оставить вас без улыбки: новая опасная мода среди подростков
Взлом Госуслуг превращает квартиры в общежития: как защититься от незаконной прописки мигрантов
Хватит просыпаться опухшей: 5 привычек вернут лицу и телу лёгкость уже через неделю
Взрыв размером с Землю: как солнечные вспышки угрожают нашей планете
Альпийская сказка без походов: почему озеро Брайес в Италии покоряет с первого взгляда
Фитнес-революция: как увеличить силу и сжечь калории быстрее, чем при ходьбе
Садоводы в панике: огурцы желтеют, листья сохнут, а плети гибнут — как спасти грядку от катастрофы
Никаких признаков улучшения: ситуация с занятостью в Финляндии остаётся критической
Копеечный продукт из магазина превращает обычные котлеты в деликатес
Главный враг вашего кота — не улица, а ваша одежда: смертельная ошибка 90% хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.