Не возраст, а сахар рисует морщины на лице: продукты, которые крадут молодость быстрее времени

Кажется, что первые морщины приходят только с возрастом. Но врачи уверяют: некоторые продукты старят кожу куда быстрее, чем солнце или стресс. И главный "виновник" — обычный сахар.
Рафинированный сахар запускает процесс гликации — коллагеновые волокна "склеиваются", теряют эластичность, и кожа уже к 30 годам становится менее упругой.
Кроме того, сладости провоцируют хроническое воспаление, что проявляется на лице в виде отёков и тусклого цвета. Даже одна бутылка газировки в день через несколько месяцев ухудшает состояние кожи.
Кондитерские изделия с трансжирами - разрушают коллаген и тормозят обновление клеток. Печенье и пирожные из супермаркета — двойной удар по молодости.
Кофе с сахаром - обезвоживает организм, делает кожу сухой, а тонкая зона вокруг глаз быстрее покрывается морщинами.
Алкогольные коктейли с сиропами - спирт расширяет сосуды, сахар ускоряет старение, и утром лицо выглядит "помятым".
Фруктовые соки из пакетов - по количеству сахара почти как газировка, вызывают резкие скачки инсулина и провоцируют высыпания.
Молочный шоколад - ухудшает микроциркуляцию, кожа становится серой и покрывается складочками.
Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, картофель фри) — действуют так же, как конфеты, разрушая белки кожи.
Искусственные подсластители не всегда спасают ситуацию: некоторые из них перегружают печень, и это сразу отражается на лице. Более безопасный вариант — натуральные заменители вроде стевии.
Уменьшение сахара всего на месяц заметно преображает кожу: цвет лица выравнивается, отёки уходят, мелкие морщины становятся менее заметными. И всё это — без дорогих кремов и процедур.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
