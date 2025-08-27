Не возраст, а сахар рисует морщины на лице: продукты, которые крадут молодость быстрее времени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Еда

Кажется, что первые морщины приходят только с возрастом. Но врачи уверяют: некоторые продукты старят кожу куда быстрее, чем солнце или стресс. И главный "виновник" — обычный сахар.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Почему сахар делает кожу старее

Рафинированный сахар запускает процесс гликации — коллагеновые волокна "склеиваются", теряют эластичность, и кожа уже к 30 годам становится менее упругой.
Кроме того, сладости провоцируют хроническое воспаление, что проявляется на лице в виде отёков и тусклого цвета. Даже одна бутылка газировки в день через несколько месяцев ухудшает состояние кожи.

Опасные сочетания

  • Кондитерские изделия с трансжирами - разрушают коллаген и тормозят обновление клеток. Печенье и пирожные из супермаркета — двойной удар по молодости.

  • Кофе с сахаром - обезвоживает организм, делает кожу сухой, а тонкая зона вокруг глаз быстрее покрывается морщинами.

  • Алкогольные коктейли с сиропами - спирт расширяет сосуды, сахар ускоряет старение, и утром лицо выглядит "помятым".

  • Фруктовые соки из пакетов - по количеству сахара почти как газировка, вызывают резкие скачки инсулина и провоцируют высыпания.

  • Молочный шоколад - ухудшает микроциркуляцию, кожа становится серой и покрывается складочками.

  • Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, картофель фри) — действуют так же, как конфеты, разрушая белки кожи.

А что с заменителями сахара?

Искусственные подсластители не всегда спасают ситуацию: некоторые из них перегружают печень, и это сразу отражается на лице. Более безопасный вариант — натуральные заменители вроде стевии.

Реальный способ продлить молодость

Уменьшение сахара всего на месяц заметно преображает кожу: цвет лица выравнивается, отёки уходят, мелкие морщины становятся менее заметными. И всё это — без дорогих кремов и процедур.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
