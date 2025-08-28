Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милота с подвохом: новый тренд в домашних питомцах заканчивается истерикой у хозяев
Рынок икры закипает: эксперт предсказал взрыв цен
Шанхай удивляет вновь: почему Бунд — лучшее место для начала знакомства с городом
Редкий кадр: Чулпан Хаматова читает стихи с младшей дочерью в Латвии
Гены не всё решают: дочь певицы Алсу выбрала неожиданную профессию
Вместо картофеля: этот секретный ингредиент делает ньокки воздушными и легкими
Хватит экспериментов: узнайте, чем нельзя поливать растения ни в коем случае
В Аргентине обнаружен костензух: сухопутный крокодил бросал вызов динозаврам
Люди превращались в чудовищ прямо на её глазах: медицинский случай, от которого веет мистикой

Яблоки удивят свежестью: вот как сохранить урожай надолго без холодильника и погреба

3:06
Еда

В условиях, когда важно уменьшить количество пищевых отходов, сохранение фруктов, особенно яблок, становится ключевой задачей.
Как же сохранить их свежими и вкусными без современных технологий, таких как холодильники или погреба? Рассмотрим проверенные способы, которые помогут продлить срок хранения яблок.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Тайны длительного хранения яблок

Создание идеальных условий

Для сохранения яблок в течение нескольких недель важно правильно подобрать место. Оно должно быть прохладным, сухим и тёмным. Оптимальная температура — около 4°C, а хорошая циркуляция воздуха поможет избежать накопления влаги, которая ускоряет гниение.

Вентиляция играет ключевую роль в предотвращении появления плесени и увеличении срока хранения яблок.

Важность сортировки

Уход за яблоками также важен. Повреждённые плоды нужно отделять как можно раньше, так как они могут ускорить порчу других яблок. Использование ящиков или поддонов с отделениями поможет эффективно организовать хранение.

Советы от Мартины Лавуа

Мартина Лавуа, садовник из Юрских гор, делится с cjl-conseil.fr своим опытом хранения яблок без холодильника или погреба. В своём амбаре она создала специальный уголок для яблок. Яблоки лежат на лотках, расположенных на расстоянии друг от друга, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Каждую неделю она проверяет состояние плодов и удаляет те, которые начинают портиться, чтобы защитить остальные.

Мартина регулярно осматривает яблоки, удаляя повреждённые, чтобы сохранить свежесть остальных.

Дополнительные способы продления срока хранения

Применение газеты

Мартина заворачивает каждое яблоко в газету, что помогает изолировать плоды и ограничить выделение влаги. Это также способствует поглощению этилена, ускоряющего созревание яблок.

Выбор правильных сортов

Некоторые сорта яблок, такие как "Гренни Смит" и "Фуджи", лучше других подходят для длительного хранения. Их выбор значительно упрощает процесс.

  • Гренни Смит: отлично подходит для длительного хранения.
  • Фуджи: устойчив к перепадам температур.

Полезная информация

Понимание жизненного цикла яблок также важно для их хранения. Яблоки, собранные до полной зрелости, хранятся дольше, чем полностью спелые.

Очистка яблок перед хранением с помощью натурального средства, например, яблочного уксуса, также помогает сохранить их свежесть. Разбавленный раствор уничтожает бактерии и снижает риск гниения.

Таким образом, хранение яблок без холодильника или погреба возможно и эффективно. Эти проверенные методы, адаптированные к условиям, помогают сократить пищевые отходы и продлить наслаждение вкусными и полезными плодами.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Садоводство, цветоводство
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Последние материалы
Пограничный контроль для посылок: ЕЭК установит новые правила для онлайн-торговли в ЕАЭС
Бельвиль открывает двери: горные тропы зовут новичков
Подготовка роз к зиме: простые шаги, которые гарантируют весеннее цветение
В самое сердце туманности Бабочка: телескоп Джеймс Уэбб заглянул туда, куда ещё никто не смотрел
Животные готовятся заговорить: учёные уверены — вот кто ответит нам первым
Яблоки удивят свежестью: вот как сохранить урожай надолго без холодильника и погреба
Индия увеличит закупки российской нефти вопреки санкциям США
Коллеги избегают Анну Asti: раскрыта неприятная правда о поведении певицы
Осветление кожи без вреда: что действительно помогает против веснушек
Родной аккумулятор ходит 5 лет, а новый ломается через 2 — в чём подвох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.