Год без хлопот: морозильная камера хранит витамины, если знать 4 правила

Современные холодильники оснащены мощными морозильными камерами, которые поддерживают температуру -18 °C и ниже. Это оптимальные условия для заготовок: овощи, фрукты и ягоды могут храниться до года, сохраняя вкус и пользу почти до следующего урожая.

Что лучше всего замораживать

На первый взгляд заморозка кажется самым простым способом заготовки. Достаточно вымыть урожай, обсушить, нарезать и убрать в морозилку. Однако результат зависит от структуры плодов: если ягоды переносят холод без проблем, то овощи с высоким содержанием воды часто теряют вид и вкус. Например, целые помидоры, огурцы или арбузы после разморозки превращаются в мягкую массу.

Ягоды же сохраняют аромат и свежесть почти в первозданном виде. Особенно если они заморожены сразу после сбора.

Что не стоит замораживать

Некоторые продукты плохо реагируют на низкие температуры. Так, картофель после разморозки становится сладким из-за преобразования крахмала в сахар, а лисички горчат. Огурцы, дыня и кабачки в сыром виде теряют форму и вкус. Чтобы избежать разочарований, нужно учитывать особенности каждого продукта и выбирать правильный способ заморозки.

Заморозка малины

Малину можно сохранить тремя способами.

Целыми ягодами. Отобранные плоды раскладывают на подносе, застеленном плёнкой, и замораживают по отдельности, после чего пересыпают в пакеты. В виде пюре с сахаром. На 1 кг ягод берут 700 г сахара, пробивают блендером и раскладывают в контейнеры. Такое пюре не превращается в лёд и легко берётся ложкой. Засахаренные ягоды. В контейнер укладывают слоями: сахар — ягоды — снова сахар.

Если ягоды собраны на даче и не обработаны химикатами, их можно не мыть. Купленную малину обязательно промывают в ёмкости с водой, а не под струёй, и тщательно просушивают.

Заморозка смородины

Смородина прекрасно сохраняет аромат и вкус. Ягоды перебирают, промывают в воде и просушивают. Заморозить можно целиком или в виде пюре с сахаром. На 1 кг смородины достаточно 500 г сахара — так сохраняется больше вкуса и меньше сладости.

Заморозка кабачков

Свежие кабачки замораживать целиком нельзя — после разморозки они становятся водянистыми. Подходит способ с бланшированием. Нарезанные кубиками кабачки опускают в кипяток на 1-2 минуты, затем быстро охлаждают в ледяной воде, обсушивают и замораживают. Молодые плоды можно заморозить кружочками, а для оладий — натереть, отжать и упаковать порциями.

Заморозка грибов

Грибы удобно хранить в морозилке после предварительной обработки. Их отваривают или обжаривают, что позволяет экономить место и сохранить вкус. Лисички обязательно нужно проварить в подсоленной воде — только тогда они не будут горчить.

Заморозка вишни

Для компотов ягоды можно замораживать прямо с косточками. Для вареников лучше удалить их заранее. Чтобы вишня не смерзлась в комок, её сначала раскладывают на поверхности в один слой, а после замораживания фасуют в пакеты.

Заморозка абрикосов

Целые абрикосы занимают много места, поэтому удобнее разрезать их пополам и замораживать без косточек. Для выпечки фрукты можно нарезать кусочками и распределить по пакетам. Ещё один способ — сделать абрикосовое пюре и хранить его в пластиковых бутылках.

Заморозка клубники

Клубнику тщательно промывают, удаляют чашелистики и замораживают целыми ягодами или слоями с сахаром. Для смузи или чая удобно готовить пюре с сахаром (150-200 г на 1 кг ягод). Ягоды лучше выбирать небольшие и ровные — они сохраняются дольше.

Лайфхаки для заморозки

Заранее продумывать нарезку — кусочками, пюре или целиком.

Замораживать продукты небольшими порциями.

Всегда просушивать ягоды и овощи перед заморозкой.

Подписывать пакеты или контейнеры, указывая продукт и дату.

Правильная заморозка — это не только удобство, но и способ сохранить вкус и витамины до весны. Ягоды остаются ароматными, овощи пригодны для готовки, а грибы делают зимнее меню разнообразнее. При соблюдении несложных правил морозильник превращается в настоящую кладовую лета.

