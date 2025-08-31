Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы возвращаются снова и снова — 3 места в Японии, которые невозможно забыть
Боюсь не ИИ, а природной глупости: Гильермо дель Торо раскрыл главную идею Франкенштейна
Столкновение континентов: неожиданное открытие секрета высочайших гор земли
Добрые с виду, но опасные рядом с ребёнком: породы, о которых предупреждают эксперты
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра

Год без хлопот: морозильная камера хранит витамины, если знать 4 правила

4:55
Еда

Современные холодильники оснащены мощными морозильными камерами, которые поддерживают температуру -18 °C и ниже. Это оптимальные условия для заготовок: овощи, фрукты и ягоды могут храниться до года, сохраняя вкус и пользу почти до следующего урожая.

заморозка малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
заморозка малины

Что лучше всего замораживать

На первый взгляд заморозка кажется самым простым способом заготовки. Достаточно вымыть урожай, обсушить, нарезать и убрать в морозилку. Однако результат зависит от структуры плодов: если ягоды переносят холод без проблем, то овощи с высоким содержанием воды часто теряют вид и вкус. Например, целые помидоры, огурцы или арбузы после разморозки превращаются в мягкую массу.

Ягоды же сохраняют аромат и свежесть почти в первозданном виде. Особенно если они заморожены сразу после сбора.

Что не стоит замораживать

Некоторые продукты плохо реагируют на низкие температуры. Так, картофель после разморозки становится сладким из-за преобразования крахмала в сахар, а лисички горчат. Огурцы, дыня и кабачки в сыром виде теряют форму и вкус. Чтобы избежать разочарований, нужно учитывать особенности каждого продукта и выбирать правильный способ заморозки.

Заморозка малины

Малину можно сохранить тремя способами.

  1. Целыми ягодами. Отобранные плоды раскладывают на подносе, застеленном плёнкой, и замораживают по отдельности, после чего пересыпают в пакеты.

  2. В виде пюре с сахаром. На 1 кг ягод берут 700 г сахара, пробивают блендером и раскладывают в контейнеры. Такое пюре не превращается в лёд и легко берётся ложкой.

  3. Засахаренные ягоды. В контейнер укладывают слоями: сахар — ягоды — снова сахар.

Если ягоды собраны на даче и не обработаны химикатами, их можно не мыть. Купленную малину обязательно промывают в ёмкости с водой, а не под струёй, и тщательно просушивают.

Заморозка смородины

Смородина прекрасно сохраняет аромат и вкус. Ягоды перебирают, промывают в воде и просушивают. Заморозить можно целиком или в виде пюре с сахаром. На 1 кг смородины достаточно 500 г сахара — так сохраняется больше вкуса и меньше сладости.

Заморозка кабачков

Свежие кабачки замораживать целиком нельзя — после разморозки они становятся водянистыми. Подходит способ с бланшированием. Нарезанные кубиками кабачки опускают в кипяток на 1-2 минуты, затем быстро охлаждают в ледяной воде, обсушивают и замораживают. Молодые плоды можно заморозить кружочками, а для оладий — натереть, отжать и упаковать порциями.

Заморозка грибов

Грибы удобно хранить в морозилке после предварительной обработки. Их отваривают или обжаривают, что позволяет экономить место и сохранить вкус. Лисички обязательно нужно проварить в подсоленной воде — только тогда они не будут горчить.

Заморозка вишни

Для компотов ягоды можно замораживать прямо с косточками. Для вареников лучше удалить их заранее. Чтобы вишня не смерзлась в комок, её сначала раскладывают на поверхности в один слой, а после замораживания фасуют в пакеты.

Заморозка абрикосов

Целые абрикосы занимают много места, поэтому удобнее разрезать их пополам и замораживать без косточек. Для выпечки фрукты можно нарезать кусочками и распределить по пакетам. Ещё один способ — сделать абрикосовое пюре и хранить его в пластиковых бутылках.

Заморозка клубники

Клубнику тщательно промывают, удаляют чашелистики и замораживают целыми ягодами или слоями с сахаром. Для смузи или чая удобно готовить пюре с сахаром (150-200 г на 1 кг ягод). Ягоды лучше выбирать небольшие и ровные — они сохраняются дольше.

Лайфхаки для заморозки

  • Заранее продумывать нарезку — кусочками, пюре или целиком.

  • Замораживать продукты небольшими порциями.

  • Всегда просушивать ягоды и овощи перед заморозкой.

  • Подписывать пакеты или контейнеры, указывая продукт и дату.

Правильная заморозка — это не только удобство, но и способ сохранить вкус и витамины до весны. Ягоды остаются ароматными, овощи пригодны для готовки, а грибы делают зимнее меню разнообразнее. При соблюдении несложных правил морозильник превращается в настоящую кладовую лета.

Уточнения

Витами́ны группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.