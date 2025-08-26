Вкус Италии у вас дома: тирамису за считанные минуты — печь не нужно

Шарики тирамису, или картошка "тирамису" — популярный итальянский десерт в новом формате, который завоевал сердца пользователей социальных сетей.

Теперь насладиться любимым вкусом тирамису можно, потратив немного времени и усилий!

Приготовление "Тирамису-боллы"

Ингредиенты:

печенье сахарное Савоярди ("дамские пальчики") — 12 шт;

пудра сахарная — 2 ст. ложки;

сыр мягкий маскарпоне — 100 г;

какао-порошок — 2 ст. ложки.

1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.

2. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой.

3. Соедините печенье, сыр. По желанию добавьте ром или ликер (40 мл).

4. Слепите из получившейся массы шарики весом около 35-40 г.

5. Уберите шарики в холодильник на полчаса, затем обваляйте их в какао.

Уточнения

Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Считается, что впервые его стали делать в области между городками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII века. Часто используется в приготовлении чизкейков, тирамису и других десертов.



