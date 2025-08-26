Вкус Италии у вас дома: тирамису за считанные минуты — печь не нужно

Шарики тирамису, или картошка "тирамису" — популярный итальянский десерт в новом формате, который завоевал сердца пользователей социальных сетей.
Теперь насладиться любимым вкусом тирамису можно, потратив немного времени и усилий!
Приготовление "Тирамису-боллы"
Ингредиенты:
1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
2. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой.
3. Соедините печенье, сыр. По желанию добавьте ром или ликер (40 мл).
4. Слепите из получившейся массы шарики весом около 35-40 г.
5. Уберите шарики в холодильник на полчаса, затем обваляйте их в какао.
Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Считается, что впервые его стали делать в области между городками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII века. Часто используется в приготовлении чизкейков, тирамису и других десертов.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.