Откройте для себя лайфхак с яйцами: трюк с водой спасёт ваши блюда

Яйца являются доступным и качественным источником белка, идеально подходящим для различных рецептов.

Для любителей выпечки они просто незаменимы, хотя иногда можно обойтись и без них. Вопреки растущим ценам на мясо, яйца становятся отличной альтернативой.

Не забывайте о сроке годности!

Важно следить за сроком годности, чтобы избежать риска токсикоинфекции. Упаковка должна содержать стандартную информацию, включающую дату минимальной годности.

Яйца могут храниться от трех до четырех недель, лучше всего держать их в прохладном, сухом месте.

Тест на свежесть

Чтобы убедиться, что яйца еще свежие, просто погрузите их в стакан с водой. Если яйцо тонет — свежак! Если плавает, лучше не используй его.

И не забудьте разбивать яйца по одному в отдельной миске, чтобы проверить их перед добавлением в блюда. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и потерь, сообщает marmiton.

