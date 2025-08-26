Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магниты сокращают срок службы холодильника? Маленький сувенир вызывает споры производителей
Секрет крепового трикотажа: ткань, которая не стареет вместе с тобой
Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать
Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США
Сто гостей и стиль старого Голливуда: гостья свадьбы Муцениеце раскрыла секреты роскошного торжества
Три поколения BMW 3 Series: популярные, но проблемные версии, от которых стоит держаться подальше
Откройте для себя лайфхак с яйцами: трюк с водой спасёт ваши блюда
Кардиолог назвала серьезную ошибку при приеме обезболивающих: остерегайтесь комбинированных препаратов
Домашние питомцы и наше здоровье: как питомцы помогают нам бороться со стрессом

Терпение гурмана: как время превращает обычный плов в гастрономическую легенду

2:06
Еда

Настоящие ценители уверены: только что приготовленный плов хорош, но настоящий вкус раскрывается лишь спустя сутки. И это вовсе не кулинарный миф, а процесс, имеющий научное объяснение.

Северный плов с индейкой и морковью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Северный плов с индейкой и морковью

Как меняется плов после готовки

Со временем внутри блюда происходят процессы, которые делают вкус и текстуру более глубокими. Жир равномерно распределяется между рисинками, придавая им мягкость. Мясные волокна продолжают отдавать соки, и рис насыщается дополнительным ароматом.

Специи полностью раскрывают себя только через 12-24 часа. Кардамон, зира и барбарис образуют сложные, гармоничные комбинации, которые невозможно почувствовать сразу после готовки.

Не последнюю роль играет и сам рис: при остывании крахмал меняет структуру, из-за чего появляется та самая "сливочность".

Маленькие секреты вкуса

Воздух тоже влияет на процесс: кислород слегка окисляет жиры, и их вкус становится мягче и насыщеннее. Этот эффект кулинары сравнивают с выдержкой вина.

Если плов готовили в глиняной посуде или в чугунном казане, то он продолжает "доходить" даже после снятия с огня. Такая посуда долго сохраняет тепло, позволяя ингредиентам томиться естественным образом.

Разогревать плов повара советуют только на пару. На сковороде он теряет часть аромата и становится суше, тогда как пар сохраняет текстуру и вкус.

Традиция и гастрономическое удовольствие

В Средней Азии считают нормой готовить плов с запасом — именно потому, что на вторые сутки он достигает пика вкусовых качеств.

Отдельное удовольствие — попробовать холодный плов. В нём рис становится упругим, специи звучат иначе, а вкус приобретает новые оттенки.

Главное правило хранения — герметичная посуда. Доступ воздуха ускоряет окисление и может испортить вкус.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Домашние животные
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Драконий принц вышел из тени хранилищ: полвека старые кости скрывали новый вид предка тираннозавра
Российский спорт в огне: раздача паспортов иностранцам вызвала новый скандал
Терпение гурмана: как время превращает обычный плов в гастрономическую легенду
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь
Карибы — это просто пляжи? Вот где искать настоящий драйв от круизов
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно?
Авто с ГБО — нагрузка на масло меньше? Как иллюзия чистоты оборачивается риском для двигателя
Премьер Бельгии счёл умным не трогать замороженные активы России
Цены на борщевой набор ведут себя странно: исследование показало неожиданное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.