Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день

Еда

Приготовить домашние желейные мишки можно с любым насыщенным сиропом или 100% фруктовым соком. Если вы предпочитаете более полезные варианты, добавьте витаминные капли или коллагеновый порошок в уже остывший сок. Учтите, что высокая температура может разрушить активные ингредиенты, поэтому добавляйте их только после охлаждения.

Мармелад

Если вы решите использовать сироп, обязательно разбавьте его водой, чтобы избежать излишней сладости.

Как сделать жевательные мармеладки дома

Для взрослых можно приготовить мармелад на основе крепкого чая с фруктовыми добавками, например, гибискусом, мятой или лимоном.

Добавьте мёд для сладости и желатин, чтобы превратить напиток в освежающее лакомство. При желании можно добавить что-то покрепче.

Чтобы сделать сироп, чай или сок ещё более ароматными, используйте апельсиновый или лимонный сок, ванилин, ром или корицу.

Вместо желатина можно использовать агар-агар.

Для удобства лучше всего использовать силиконовую форму, чтобы легко извлечь готовые конфеты. Однако можно также залить смесь в обычную миску или противень, а после застывания вырезать фигурки.

Для дополнительного аромата готовые конфеты можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или кисловатым фруктовым порошком, пишет sobors.hu.

Ингредиенты на 1 порцию

300 мл фруктового сока или сиропа, разбавленного небольшим количеством воды

30 г желатина

Время приготовления:

Подготовка: 30 минут

Охлаждение: 1-2 часа

Пошаговая инструкция

Налейте фруктовый сок в кастрюлю, добавьте желатин и тщательно перемешайте до полного растворения. Нагревайте смесь на среднем огне, не доводя до кипения. Как только появятся первые пузырьки, снимите кастрюлю с огня. Вылейте горячую смесь в форму и дайте ей остыть. Поставьте форму в холодильник на 1-2 часа, чтобы мармелад полностью застыл. Когда масса станет твёрдой, аккуратно извлеките конфеты из формы. Ваш домашний мармелад готов!

Уточнения

Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный).

