Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день

2:20
Еда

Приготовить домашние желейные мишки можно с любым насыщенным сиропом или 100% фруктовым соком. Если вы предпочитаете более полезные варианты, добавьте витаминные капли или коллагеновый порошок в уже остывший сок. Учтите, что высокая температура может разрушить активные ингредиенты, поэтому добавляйте их только после охлаждения.

Мармелад
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мармелад

Если вы решите использовать сироп, обязательно разбавьте его водой, чтобы избежать излишней сладости.

Как сделать жевательные мармеладки дома

  • Для взрослых можно приготовить мармелад на основе крепкого чая с фруктовыми добавками, например, гибискусом, мятой или лимоном.
  • Добавьте мёд для сладости и желатин, чтобы превратить напиток в освежающее лакомство. При желании можно добавить что-то покрепче.
  • Чтобы сделать сироп, чай или сок ещё более ароматными, используйте апельсиновый или лимонный сок, ванилин, ром или корицу.
  • Вместо желатина можно использовать агар-агар.
  • Для удобства лучше всего использовать силиконовую форму, чтобы легко извлечь готовые конфеты. Однако можно также залить смесь в обычную миску или противень, а после застывания вырезать фигурки.
  Для дополнительного аромата готовые конфеты можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или кисловатым фруктовым порошком, пишет sobors.hu.

Ингредиенты на 1 порцию

  • 300 мл фруктового сока или сиропа, разбавленного небольшим количеством воды
  • 30 г желатина

Время приготовления:

Подготовка: 30 минут

Охлаждение: 1-2 часа

Пошаговая инструкция

  1. Налейте фруктовый сок в кастрюлю, добавьте желатин и тщательно перемешайте до полного растворения.
  2. Нагревайте смесь на среднем огне, не доводя до кипения. Как только появятся первые пузырьки, снимите кастрюлю с огня.
  3. Вылейте горячую смесь в форму и дайте ей остыть.
  4. Поставьте форму в холодильник на 1-2 часа, чтобы мармелад полностью застыл.
  5. Когда масса станет твёрдой, аккуратно извлеките конфеты из формы. Ваш домашний мармелад готов!

Уточнения

Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
