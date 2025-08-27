5 ингредиентов и фруктовый пирог без трещин: раскроем главный секрет эластичного сладкого теста

Даже при использовании острых ножей и аккуратных движений, фруктовый пирог часто трескается при разрезании. Проблема не только в украшении из клубники, но и в систематических трещинах по краям и дну.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягодный пирог, вдохновлённый северной сагой
Всё дело в тесте. Песочное тесто вкусное, но может быть хрупким и сложным в раскатке. Эксперты рекомендуют использовать сладкое тесто, которое более мягкое и плотное благодаря яйцам и меньшему количеству масла. Оно легче режется и лучше держит форму в духовке.
Вот простой рецепт сладкого теста для идеальных пирогов и тартов, который предлагает cuisine.journaldesfemmes.fr.
Ингредиенты
На 6 человек
Пшеничная мука — 250 г
Масло — 125 г
Сахарная пудра — 75 г
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1 щепотка
Приготовление
Смешайте сухие ингредиенты: Просейте муку в большую миску, добавьте сахарную пудру и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
Добавьте масло: Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Измельчите смесь пальцами или в кухонном комбайне до состояния песочной крошки.
Добавьте яйцо: В центре массы сделайте углубление и разбейте яйцо. Аккуратно перемешивайте, пока не образуется шар. Не перемесите, чтобы тесто осталось рассыпчатым.
Оставьте тесто в холодильнике: Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 1 час.
Раскатайте тесто: Достаньте тесто из холодильника и раскатайте на посыпанной мукой поверхности или между листами пергаментной бумаги. Выложите тесто в форму для тарталеток.
Выпекайте тесто: Если нужно выпекать вслепую, проткните дно вилкой, накройте пергаментной бумагой и положите шарики (или сушёные овощи). Выпекайте при 180°C 12-15 минут. Удалите бумагу и шарики и пеките ещё 5 минут. Тесто с начинкой выпекайте сразу.
Уточнения
Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.