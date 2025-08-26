Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему даже кофе не помогает: неожиданные причины сонливости днём
Диетолог Имаши Фернандо раскрыла секрет: как правильно пить лимонную воду для здоровья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее

Еда

Оказывается, секрет по-настоящему вкусного кофе может скрываться не в дорогих зернах или модной кофемашине, а в маленькой хитрости. Иногда достаточно всего одной щепотки необычного ингредиента, чтобы привычная чашка заиграла новыми нотами.

Чашка кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе

Когда вкус зависит от деталей

Если кофе кажется слишком горьким, попробуйте самый простой трюк — добавьте в него щепотку соли. Она нейтрализует резкость, особенно если зерна пережарены или не слишком высокого качества.

Любителям пряностей понравится кардамон. Всего половина чайной ложки молотой специи на чашку — и напиток превращается в ароматное восточное удовольствие, при этом кардамон ещё и смягчает действие кофеина.

Шоколадные оттенки без лишней сладости подарит какао-порошок. Достаточно добавить его в турку перед варкой — и вкус станет глубже и богаче.

Секреты бариста и неожиданные находки

Профессионалы иногда используют морскую соль. Несколько кристаллов в готовый эспрессо позволяют раскрыть скрытые оттенки напитка — это приём для настоящих гурманов.

Необычный способ — кусочек сливочного масла. В кофе он делает текстуру более мягкой и бархатистой. Такой рецепт до сих пор популярен в тибетской традиции.

Если хочется добавить тепла и уюта, стоит попробовать молотую корицу. Она особенно хороша в капучино или латте, придавая мягкое пряное послевкусие.

Для тех, кто любит экспериментировать

Капля натурального ванильного экстракта способна преобразить даже растворимый кофе. В отличие от искусственных ароматизаторов, он работает тоньше и естественнее.

Смелым любителям острых ощущений подойдёт кайенский перец. Он усиливает кровообращение и добавляет "огня" в сочетании с бодрящим эффектом кофеина.

Свежести добавит тёртая апельсиновая цедра — лёгкий цитрусовый акцент хорошо раскрывается прямо в готовом напитке.

Ну а для тех, кто ищет замену сахару, есть кленовый сироп. Он придаёт мягкий карамельный вкус и аромат, оставаясь менее приторным, чем обычный сахар.

Идеальный вкус — у каждого свой

Каждая из этих добавок может стать маленьким открытием. Эксперименты с солью, специями, цитрусом или сиропами помогают найти тот самый вкус кофе, который будет радовать именно вас.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением
Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.