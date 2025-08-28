Секрет сочности раскрыт: рулет из фарша и цуккини с нежным яично-лимонным соусом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:15
Еда

Этот сочный и ароматный рулет из фарша, завернутый в тонкие ломтики цуккини, станет отличным украшением вашего семейного стола. Подавайте его с картофельным пюре, пловом или овощами.

Рулет
Фото: commons.wikimedia.org by X-angel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рулет

Ингредиенты

Для рулета:

  • 300 г говядины (лопаточная часть)
  • 3 ст. л. риса
  • 1 крупная тертая морковь
  • 1 средний цуккини, мелко натертый и слегка отжатый
  • 1 яйцо (лучше органическое)
  • 0,5 ч. л. свежей мяты или 2 ст. л. сушеной
  • Соль и перец по вкусу
  • 3-4 длинных цуккини, нарезанных вдоль тонкими ломтиками с помощью мандолины, картофелечистки или острого ножа
  • 2 ст. л. оливкового масла

Для соуса:

  • 3 стакана овощного или куриного бульона
  • 2 яйца (желательно органические), разделенные на желтки и белки
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • Сок и цедра 1 лимона (предпочтительно органического)
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

Приготовление рулета

  1. Тщательно смешайте в миске говяжий фарш, яйцо, тертую морковь, измельченный цуккини, рис, мяту, соль, перец и оливковое масло.
  2. Если фарш получился слишком жидким, добавьте 1-2 ст. л. панировочных сухарей.
  3. Разогрейте духовку до 180°C.
  4. На рабочую поверхность выложите лист алюминиевой фольги размером 22x32 см и сверху положите лист пергаментной бумаги такого же размера, слегка смазанный оливковым маслом.
  5. Выложите ломтики цуккини на пергаментную бумагу горизонтально, чтобы они слегка перекрывали друг друга и закрывали пергамент без просветов.
  6. Сформируйте из фарша узкий и длинный рулет и аккуратно положите его поперёк на ломтики цуккини.
  7. Плотно заверните рулет в пергамент, затем оберните его фольгой.
  8. Выложите рулет в форму для запекания, добавьте 2 стакана воды и запекайте 45 минут на средней полке духовки.
  9. Достаньте форму из духовки, снимите фольгу и пергамент и дайте рулету "отдохнуть" 10-15 минут, пишет kathimerini.gr.

Приготовление соуса

  1. В кастрюле доведите бульон до кипения на медленном огне.
  2. Взбейте белки в миксере до образования устойчивых пиков.
  3. В 1 ч. л. холодного бульона растворите кукурузный крахмал.
  4. Постепенно влейте желтки в белки, аккуратно перемешивая.
  5. Добавьте лимонный сок и цедру, продолжая взбивать.
  6. Медленно введите смесь крахмала и бульона в яично-лимонную массу, постоянно помешивая.
  7. Перелейте яично-лимонный соус в оставшийся бульон в кастрюле и перемешайте.
  8. Уберите кастрюлю с огня и дайте соусу немного остыть.

Подача

  1. Нарежьте рулет на порционные ломтики.
  2. Полейте каждый ломтик яично-лимонным соусом.
  3. Подавайте рулет с картофельным пюре, пловом или овощным гарниром.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
