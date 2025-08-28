Секрет сочности раскрыт: рулет из фарша и цуккини с нежным яично-лимонным соусом

Этот сочный и ароматный рулет из фарша, завернутый в тонкие ломтики цуккини, станет отличным украшением вашего семейного стола. Подавайте его с картофельным пюре, пловом или овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by X-angel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рулет

Ингредиенты

Для рулета:

300 г говядины (лопаточная часть)

3 ст. л. риса

1 крупная тертая морковь

1 средний цуккини, мелко натертый и слегка отжатый

1 яйцо (лучше органическое)

0,5 ч. л. свежей мяты или 2 ст. л. сушеной

Соль и перец по вкусу

3-4 длинных цуккини, нарезанных вдоль тонкими ломтиками с помощью мандолины, картофелечистки или острого ножа

2 ст. л. оливкового масла

Для соуса:

3 стакана овощного или куриного бульона

2 яйца (желательно органические), разделенные на желтки и белки

1 ч. л. кукурузного крахмала

Сок и цедра 1 лимона (предпочтительно органического)

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Приготовление рулета

Тщательно смешайте в миске говяжий фарш, яйцо, тертую морковь, измельченный цуккини, рис, мяту, соль, перец и оливковое масло. Если фарш получился слишком жидким, добавьте 1-2 ст. л. панировочных сухарей. Разогрейте духовку до 180°C. На рабочую поверхность выложите лист алюминиевой фольги размером 22x32 см и сверху положите лист пергаментной бумаги такого же размера, слегка смазанный оливковым маслом. Выложите ломтики цуккини на пергаментную бумагу горизонтально, чтобы они слегка перекрывали друг друга и закрывали пергамент без просветов. Сформируйте из фарша узкий и длинный рулет и аккуратно положите его поперёк на ломтики цуккини. Плотно заверните рулет в пергамент, затем оберните его фольгой. Выложите рулет в форму для запекания, добавьте 2 стакана воды и запекайте 45 минут на средней полке духовки. Достаньте форму из духовки, снимите фольгу и пергамент и дайте рулету "отдохнуть" 10-15 минут, пишет kathimerini.gr.

Приготовление соуса

В кастрюле доведите бульон до кипения на медленном огне. Взбейте белки в миксере до образования устойчивых пиков. В 1 ч. л. холодного бульона растворите кукурузный крахмал. Постепенно влейте желтки в белки, аккуратно перемешивая. Добавьте лимонный сок и цедру, продолжая взбивать. Медленно введите смесь крахмала и бульона в яично-лимонную массу, постоянно помешивая. Перелейте яично-лимонный соус в оставшийся бульон в кастрюле и перемешайте. Уберите кастрюлю с огня и дайте соусу немного остыть.

Подача

Нарежьте рулет на порционные ломтики. Полейте каждый ломтик яично-лимонным соусом. Подавайте рулет с картофельным пюре, пловом или овощным гарниром.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

