Секрет сочности раскрыт: рулет из фарша и цуккини с нежным яично-лимонным соусом
3:15
Этот сочный и ароматный рулет из фарша, завернутый в тонкие ломтики цуккини, станет отличным украшением вашего семейного стола. Подавайте его с картофельным пюре, пловом или овощами.
Фото: commons.wikimedia.org by X-angel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рулет
Ингредиенты
Для рулета:
- 300 г говядины (лопаточная часть)
- 3 ст. л. риса
- 1 крупная тертая морковь
- 1 средний цуккини, мелко натертый и слегка отжатый
- 1 яйцо (лучше органическое)
- 0,5 ч. л. свежей мяты или 2 ст. л. сушеной
- Соль и перец по вкусу
- 3-4 длинных цуккини, нарезанных вдоль тонкими ломтиками с помощью мандолины, картофелечистки или острого ножа
- 2 ст. л. оливкового масла
Для соуса:
- 3 стакана овощного или куриного бульона
- 2 яйца (желательно органические), разделенные на желтки и белки
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- Сок и цедра 1 лимона (предпочтительно органического)
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
Приготовление рулета
- Тщательно смешайте в миске говяжий фарш, яйцо, тертую морковь, измельченный цуккини, рис, мяту, соль, перец и оливковое масло.
- Если фарш получился слишком жидким, добавьте 1-2 ст. л. панировочных сухарей.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- На рабочую поверхность выложите лист алюминиевой фольги размером 22x32 см и сверху положите лист пергаментной бумаги такого же размера, слегка смазанный оливковым маслом.
- Выложите ломтики цуккини на пергаментную бумагу горизонтально, чтобы они слегка перекрывали друг друга и закрывали пергамент без просветов.
- Сформируйте из фарша узкий и длинный рулет и аккуратно положите его поперёк на ломтики цуккини.
- Плотно заверните рулет в пергамент, затем оберните его фольгой.
- Выложите рулет в форму для запекания, добавьте 2 стакана воды и запекайте 45 минут на средней полке духовки.
- Достаньте форму из духовки, снимите фольгу и пергамент и дайте рулету "отдохнуть" 10-15 минут, пишет kathimerini.gr.
Приготовление соуса
- В кастрюле доведите бульон до кипения на медленном огне.
- Взбейте белки в миксере до образования устойчивых пиков.
- В 1 ч. л. холодного бульона растворите кукурузный крахмал.
- Постепенно влейте желтки в белки, аккуратно перемешивая.
- Добавьте лимонный сок и цедру, продолжая взбивать.
- Медленно введите смесь крахмала и бульона в яично-лимонную массу, постоянно помешивая.
- Перелейте яично-лимонный соус в оставшийся бульон в кастрюле и перемешайте.
- Уберите кастрюлю с огня и дайте соусу немного остыть.
Подача
- Нарежьте рулет на порционные ломтики.
- Полейте каждый ломтик яично-лимонным соусом.
- Подавайте рулет с картофельным пюре, пловом или овощным гарниром.
Уточнения
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Оперативные новости
Не пропусти важное
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру