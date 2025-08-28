Итальянские лепешки без хлопот: секрет быстрого приготовления — жарка на сковороде за 2 минуты

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас нет времени на выпечку, но вы хотите что-то вкусное, попробуйте итальянские лепёшки пьядины! Эти лепёшки готовятся без дрожжей, что значительно упрощает процесс. Вам понадобится всего несколько ингредиентов, и результат вас приятно удивит.

Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лепёшки

Ингредиенты (на 6 штук):

250 г муки

120 мл воды комнатной температуры

7,5 г разрыхлителя

40 мл оливкового масла

5 г соли

Приготовление

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте воду, постоянно помешивая, чтобы получилось тесто. Влейте оливковое масло и начните замешивать тесто до получения гладкой, эластичной массы. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки. Накройте тесто и оставьте на 30 минут для отдыха. Разделите тесто на 6 равных частей и скатайте каждую в шарик. Накройте шарики и оставьте ещё на 15 минут. Раскатайте каждый шарик на посыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 см. Если хотите более тонкие лепёшки, можно раскатать их большего диаметра. Разогрейте антипригарную сковороду и обжарьте лепёшки по 1-2 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета и появления характерных крапин. Если во время жарки появятся крупные пузырьки, проткните их вилкой. Готовые лепёшки подавайте тёплыми, советует sobors.hu.

Эти простые и вкусные пьядины станут отличным дополнением к вашему столу!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

