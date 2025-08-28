Итальянские лепешки без хлопот: секрет быстрого приготовления — жарка на сковороде за 2 минуты

Если у вас нет времени на выпечку, но вы хотите что-то вкусное, попробуйте итальянские лепёшки пьядины! Эти лепёшки готовятся без дрожжей, что значительно упрощает процесс. Вам понадобится всего несколько ингредиентов, и результат вас приятно удивит.
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лепёшки
Ингредиенты (на 6 штук):
250 г муки
120 мл воды комнатной температуры
7,5 г разрыхлителя
40 мл оливкового масла
5 г соли
Приготовление
В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
Постепенно добавляйте воду, постоянно помешивая, чтобы получилось тесто.
Влейте оливковое масло и начните замешивать тесто до получения гладкой, эластичной массы. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.
Накройте тесто и оставьте на 30 минут для отдыха.
Разделите тесто на 6 равных частей и скатайте каждую в шарик.
Накройте шарики и оставьте ещё на 15 минут.
Раскатайте каждый шарик на посыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 см. Если хотите более тонкие лепёшки, можно раскатать их большего диаметра.
Разогрейте антипригарную сковороду и обжарьте лепёшки по 1-2 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета и появления характерных крапин. Если во время жарки появятся крупные пузырьки, проткните их вилкой.