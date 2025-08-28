Итальянские лепешки без хлопот: секрет быстрого приготовления — жарка на сковороде за 2 минуты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если у вас нет времени на выпечку, но вы хотите что-то вкусное, попробуйте итальянские лепёшки пьядины! Эти лепёшки готовятся без дрожжей, что значительно упрощает процесс. Вам понадобится всего несколько ингредиентов, и результат вас приятно удивит.

Лепёшки
Лепёшки

Ингредиенты (на 6 штук):

  • 250 г муки
  • 120 мл воды комнатной температуры
  • 7,5 г разрыхлителя
  • 40 мл оливкового масла
  • 5 г соли

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
  2. Постепенно добавляйте воду, постоянно помешивая, чтобы получилось тесто.
  3. Влейте оливковое масло и начните замешивать тесто до получения гладкой, эластичной массы. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.
  4. Накройте тесто и оставьте на 30 минут для отдыха.
  5. Разделите тесто на 6 равных частей и скатайте каждую в шарик.
  6. Накройте шарики и оставьте ещё на 15 минут.
  7. Раскатайте каждый шарик на посыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 см. Если хотите более тонкие лепёшки, можно раскатать их большего диаметра.
  8. Разогрейте антипригарную сковороду и обжарьте лепёшки по 1-2 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета и появления характерных крапин. Если во время жарки появятся крупные пузырьки, проткните их вилкой.
  9. Готовые лепёшки подавайте тёплыми, советует sobors.hu.

Эти простые и вкусные пьядины станут отличным дополнением к вашему столу!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
