Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
1:22
Август — время заготовок, и маринование овощей занимает особое место в этом процессе. Предлагаем вам попробовать рецепт помидоров с тем самым "советским" маринадом.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консервированные томаты
Ингредиенты (на 3-литровую банку):
- Помидоры — 1,5-2 кг;
- Зелень — стебли и зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Чёрный перец горошком — 10 шт.;
- Душистый перец горошком — 3 шт.;
- Вода — 1,5 л;
- Соль — 75 г;
- Сахар — 100 г;
- Уксусная эссенция — 1,5 ст. л.
Процесс приготовления
- Подготовьте банку, предварительно простерилизовав её. Уложите в банку помидоры, добавьте зелень и специи.
- Залейте помидоры крутым кипятком, накройте полотенцем и оставьте на 18-20 минут.
- Слейте воду, затем залейте помидоры свежей водой и снова оставьте на 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте сахар и соль. Удалите зелень.
- Залейте кипящий маринад в банку, добавьте уксусную эссенцию, закройте стерилизованными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
