Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально

Август — время заготовок, и маринование овощей занимает особое место в этом процессе. Предлагаем вам попробовать рецепт помидоров с тем самым "советским" маринадом.

Консервированные томаты

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

Помидоры — 1,5-2 кг;

Зелень — стебли и зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни;

Лавровый лист — 2 шт.;

Чёрный перец горошком — 10 шт.;

Душистый перец горошком — 3 шт.;

Вода — 1,5 л;

Соль — 75 г;

Сахар — 100 г;

Уксусная эссенция — 1,5 ст. л.

Процесс приготовления

Подготовьте банку, предварительно простерилизовав её. Уложите в банку помидоры, добавьте зелень и специи. Залейте помидоры крутым кипятком, накройте полотенцем и оставьте на 18-20 минут. Слейте воду, затем залейте помидоры свежей водой и снова оставьте на 10 минут. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте сахар и соль. Удалите зелень. Залейте кипящий маринад в банку, добавьте уксусную эссенцию, закройте стерилизованными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

