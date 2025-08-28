Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Еда

Август — время заготовок, и маринование овощей занимает особое место в этом процессе. Предлагаем вам попробовать рецепт помидоров с тем самым "советским" маринадом.

Консервированные томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консервированные томаты

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

  • Помидоры — 1,5-2 кг;
  • Зелень — стебли и зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни;
  • Лавровый лист — 2 шт.;
  • Чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • Душистый перец горошком — 3 шт.;
  • Вода — 1,5 л;
  • Соль — 75 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Уксусная эссенция — 1,5 ст. л.

Процесс приготовления

  1. Подготовьте банку, предварительно простерилизовав её. Уложите в банку помидоры, добавьте зелень и специи.
  2. Залейте помидоры крутым кипятком, накройте полотенцем и оставьте на 18-20 минут.
  3. Слейте воду, затем залейте помидоры свежей водой и снова оставьте на 10 минут.
  4. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте сахар и соль. Удалите зелень.
  5. Залейте кипящий маринад в банку, добавьте уксусную эссенцию, закройте стерилизованными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
