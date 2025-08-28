Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бисквитный рулет — это десерт, который часто вызывает тёплые воспоминания. В этом рецепте мы предлагаем вам современную версию традиционного бисквита с использованием нежного шоколадного крема, что придаёт ему особую привлекательность.

Шоколадный рулет
Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный рулет

Особенность этого рецепта в том, что для его приготовления не требуется разрыхлитель. Благодаря нескольким кулинарным хитростям, бисквит получается мягким, воздушным и эластичным — он не крошится и не ломается. Шоколадный крем, в свою очередь, обладает идеальной текстурой: он нежный, сливочный и не слишком сладкий. Если останется немного крема, его можно использовать для пропитки печенья, хотя, как показывает практика, такой десерт редко остаётся, отмечает lender.hu.

Ингредиенты

Для теста:

  • 6 яиц
  • 1 щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 6 ст. л. сахара
  • 6 ст. л. муки

Для шоколадного крема:

  • 100 г тёмного шоколада
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ст. л. взбитых сливок
  • 1 ст. л. сахарной пудры

Время приготовления: около 50 минут (20 минут выпекание + 30 минут подготовка)

Процесс приготовления

1. Приготовление бисквита.

  1. Начните с разделения яиц. Взбейте белки с солью до образования устойчивой пены.
  2. Постепенно добавляйте ванильный сахар и сахар, продолжая взбивать. Затем введите желтки по одному, тщательно перемешивая.
  3. В конце аккуратно вмешайте муку, используя деревянную ложку или лопатку.
  4. Полученную смесь выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Важно следить за тем, чтобы тесто не было слишком густым.
  5. Выпекайте бисквит в разогретой до 160 °C духовке около 15-20 минут.

2. Заворачивание бисквита в рулет

  1. Достаньте бисквит из духовки и накройте его влажным кухонным полотенцем пергаментной бумагой вверх.
  2. Аккуратно снимите пергаментную бумагу и сверните бисквит вместе с полотенцем, плотно прижимая его.
  3. Оставьте бисквит остывать, периодически перекатывая его вверх и вниз, чтобы он оставался гибким.

3. Приготовление шоколадного крема

  1. Разломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите его на водяной бане, снимая с огня.
  2. Добавьте какао-порошок, сливочное масло и взбитые сливки, тщательно перемешивая до получения однородной массы.
  3. Взбейте крем миксером до блестящей и мягкой консистенции, затем добавьте сахарную пудру и продолжите взбивать.

4. Сборка рулета

  1. Остывший бисквит смажьте кремом комнатной температуры и аккуратно сверните в рулет.
  2. Перед подачей можно посыпать рулет сахарной пудрой для украшения.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
