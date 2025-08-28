Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится

Бисквитный рулет — это десерт, который часто вызывает тёплые воспоминания. В этом рецепте мы предлагаем вам современную версию традиционного бисквита с использованием нежного шоколадного крема, что придаёт ему особую привлекательность.
Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный рулет
Особенность этого рецепта в том, что для его приготовления не требуется разрыхлитель. Благодаря нескольким кулинарным хитростям, бисквит получается мягким, воздушным и эластичным — он не крошится и не ломается. Шоколадный крем, в свою очередь, обладает идеальной текстурой: он нежный, сливочный и не слишком сладкий. Если останется немного крема, его можно использовать для пропитки печенья, хотя, как показывает практика, такой десерт редко остаётся, отмечает lender.hu.
Ингредиенты
Для теста:
6 яиц
1 щепотка соли
1 пакетик ванильного сахара
6 ст. л. сахара
6 ст. л. муки
Для шоколадного крема:
100 г тёмного шоколада
2 ст. л. какао-порошка
100 г сливочного масла
1 ст. л. взбитых сливок
1 ст. л. сахарной пудры
Время приготовления: около 50 минут (20 минут выпекание + 30 минут подготовка)
Процесс приготовления
1. Приготовление бисквита.
Начните с разделения яиц. Взбейте белки с солью до образования устойчивой пены.
Постепенно добавляйте ванильный сахар и сахар, продолжая взбивать. Затем введите желтки по одному, тщательно перемешивая.
В конце аккуратно вмешайте муку, используя деревянную ложку или лопатку.
Полученную смесь выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Важно следить за тем, чтобы тесто не было слишком густым.
Выпекайте бисквит в разогретой до 160 °C духовке около 15-20 минут.
2. Заворачивание бисквита в рулет
Достаньте бисквит из духовки и накройте его влажным кухонным полотенцем пергаментной бумагой вверх.
Аккуратно снимите пергаментную бумагу и сверните бисквит вместе с полотенцем, плотно прижимая его.
Оставьте бисквит остывать, периодически перекатывая его вверх и вниз, чтобы он оставался гибким.
3. Приготовление шоколадного крема
Разломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите его на водяной бане, снимая с огня.
Добавьте какао-порошок, сливочное масло и взбитые сливки, тщательно перемешивая до получения однородной массы.
Взбейте крем миксером до блестящей и мягкой консистенции, затем добавьте сахарную пудру и продолжите взбивать.
4. Сборка рулета
Остывший бисквит смажьте кремом комнатной температуры и аккуратно сверните в рулет.
Перед подачей можно посыпать рулет сахарной пудрой для украшения.
Уточнения
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.