Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Бисквитный рулет — это десерт, который часто вызывает тёплые воспоминания. В этом рецепте мы предлагаем вам современную версию традиционного бисквита с использованием нежного шоколадного крема, что придаёт ему особую привлекательность.

Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шоколадный рулет

Особенность этого рецепта в том, что для его приготовления не требуется разрыхлитель. Благодаря нескольким кулинарным хитростям, бисквит получается мягким, воздушным и эластичным — он не крошится и не ломается. Шоколадный крем, в свою очередь, обладает идеальной текстурой: он нежный, сливочный и не слишком сладкий. Если останется немного крема, его можно использовать для пропитки печенья, хотя, как показывает практика, такой десерт редко остаётся, отмечает lender.hu.

Ингредиенты

Для теста:

6 яиц

1 щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

6 ст. л. сахара

6 ст. л. муки

Для шоколадного крема:

100 г тёмного шоколада

2 ст. л. какао-порошка

100 г сливочного масла

1 ст. л. взбитых сливок

1 ст. л. сахарной пудры

Время приготовления: около 50 минут (20 минут выпекание + 30 минут подготовка)

Процесс приготовления

1. Приготовление бисквита.

Начните с разделения яиц. Взбейте белки с солью до образования устойчивой пены. Постепенно добавляйте ванильный сахар и сахар, продолжая взбивать. Затем введите желтки по одному, тщательно перемешивая. В конце аккуратно вмешайте муку, используя деревянную ложку или лопатку. Полученную смесь выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Важно следить за тем, чтобы тесто не было слишком густым. Выпекайте бисквит в разогретой до 160 °C духовке около 15-20 минут.

2. Заворачивание бисквита в рулет

Достаньте бисквит из духовки и накройте его влажным кухонным полотенцем пергаментной бумагой вверх. Аккуратно снимите пергаментную бумагу и сверните бисквит вместе с полотенцем, плотно прижимая его. Оставьте бисквит остывать, периодически перекатывая его вверх и вниз, чтобы он оставался гибким.

3. Приготовление шоколадного крема

Разломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите его на водяной бане, снимая с огня. Добавьте какао-порошок, сливочное масло и взбитые сливки, тщательно перемешивая до получения однородной массы. Взбейте крем миксером до блестящей и мягкой консистенции, затем добавьте сахарную пудру и продолжите взбивать.

4. Сборка рулета

Остывший бисквит смажьте кремом комнатной температуры и аккуратно сверните в рулет. Перед подачей можно посыпать рулет сахарной пудрой для украшения.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

